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Steam 一周销量排行榜公布：《腐蚀（RUST）》夺冠，《赛博朋克 2077》第三名

2021/1/18 9:03:34 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月18日消息 Steam 公布了上周销量排行榜，《腐蚀》（RUST）夺得冠军，V 社的 VR 套件获得第二名；《赛博朋克 2077》依旧保持热度，排名第三。

《腐蚀》（RUST）是一款生存游戏，玩家需要躲避动物以及其他玩家生存，建造庇护所以及杀死动物获得食物。此外，为了长期生存，玩家也需要建立同盟、组建城镇。目前这款游戏在 Steam 上售价 116 元

排名第二的 Steam VR 是是一款官方应用，用来支持 VR 游戏。IT之家了解到，2020 年 Steam 平台 VR 游戏玩家数量增长迅速，《半衰期：爱莉克斯》（Half-Life: Alyx）获得 2020 年度最佳 VR 游戏奖。尽管排名第二，但这并不代表有如此多的用户使用 VR 进行游戏，仅仅是因为这款应用是免费的，新用户乐于尝试安装。

排名第三的是《赛博朋克 2077》。这款游戏在 2020 年发布时创造了多项纪录，目前售价 298 元。

IT之家了解到，Steam 上周销量榜排名 4~10 名的游戏为：

4.《三国群英传 8》

5.《CS:GO》

6.《恐鬼症》

7.《木筏求生》

8.《荒野大镖客：救赎 2》

9.《GTA V》

10.《盗贼之海》

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关键词：Steam排行榜

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