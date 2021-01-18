字节跳动大力教育回应原锤子手机并入：坚果用户服务不受影响，持续探索 Smartisan OS 创新机会

1 月 18 日上午消息，据《晚点 LatePost》报道，1 月 13 日字节跳动小范围宣布，原锤子科技团队组建的新石实验室，并入 Musical.ly 原创始人阳陆育负责的教育硬件团队。合并后的硬件团队将聚焦教育领域，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

外界对于字节跳动的手机业务，和新一代坚果（锤子）手机的可能性表示担忧。

对此，大力教育相关负责人向新浪科技回应：我们看好教育硬件的前景和价值。为了增强教育硬件团队的研发能力，新石实验室将与台灯团队合并，共同组成大力智能团队，专注教育硬件。坚果手机用户的服务将不受影响，我们将持续探索 SmartisanOS 的创新机会，给用户更好的体验。

此前，在去年 10 月份的坚果手机 2020 新品发布会上，新石实验室还发布了新一代锤子手机。新石实验室总裁吴德周在接受新浪科技等媒体采访时提到，新石实验室是字节旗下的一个全流程硬件团队，能从设计，研发，生产，到品牌营销、销售，服务，覆盖一个硬件产品整个生命周期的全部环节。

吴德周当时表示，新石实验室将持续研发 TNTOS，“我们有能力做出与众不同的手机产品。”

但他也同时提到，新石实验室的未来，也许不只有 SmartisanOS、TNTOS，还会有教育 OS。在硬件产品方面，也许不只有手机硬件、办公硬件，还会有教育硬件。并剧透接下来将有一系列教育硬件产品陆续与大家见面。

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