坚果 R2 手机三个月全系降价 1500 元，产品经理朱海舟：感到非常抱歉，会传达反馈声音

IT之家1月17日消息 1月 16 日晚上，坚果手机官方店宣布，坚果 R2 手机将于 1 月 20 日开启年货节大促，当日全系直降 1000 元，低至 2999 元.

坚果 R2 于去年 10 月份发布，去年 12 月份迎来首次降价，按照目前的最新售价，坚果 R2 普通存储版本售价三个月降了 1500 元。

1 月 16 日晚，Smartisan 产品经理朱海舟表示，坚果 R2 促销降价呼声已看到，感到非常难过和抱歉。其表示，深知伤害品牌的核心支持者，必将承受对应的结果。作为软件产品经理，无法干涉产品定价和促销策略，但一定会传达用户声音给对应的同事。

坚果 R2 5G 手机搭载高通骁龙 865、6.67 英寸 90Hz 双曲面屏、UFS 3.1、1.08 亿像素主摄镜头、4510mAh 超大电池等配置，还预置了 Smartisan OS 8.0 与 TNT 2.0 双系统，号称是“下一代手机，更是下一代电脑”。

IT之家报道，全新 Smartisan TNT go 也已发布，搭载 12英寸2K 显示屏、内置 10,160mAh 大电池、拥有超薄的全尺寸键盘与大面积玻璃触控板，配合全新的 Smartisan 智能手写笔，为你带来 TNT 概念的完整体验。