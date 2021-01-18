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网友报告腾讯 QQ 扫描读取 Chrome/Chromium 浏览器历史记录

2021/1/18 10:10:41 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 1 月 18 日消息 近期，不少网友报告称，腾讯 QQ 以及 QQ 办公版 TIM 被发现会扫描用户的 Chrome 浏览器历史，搜索购物记录选择性上传。

V2EX 论坛上，有网友 mengyx 反映发现聊天软件 QQ 尝试读取用户浏览记录时，被某安全软件拦截，继而被该网友发现问题。帖子指出，QQ 在登录 10 分钟之后开始扫描 Appdata\Local\下的所有文件夹，对其中 User Data\Default\History 进行进一步的扫描。

IT之家获悉，User Data\Default\History 是基于 Chrome/Chromium 浏览器默认历史纪录存放位置，Firefox 浏览历史存放位置不同，因此目前看来不受影响。但目前基于 Chrome/Chromium 浏览器占据九成以上的份额

随着热度的提升，另一位网友 qwqdanchun 本着探索精神，去简单抓取了一下 QQ 文件访问行为，以及简单的逆向分析。发布了《关于 QQ 读取 Chrome 历史记录的澄清》，得出结论，腾讯 QQ 并不是针对 Chrome，而是会遍历读取所有浏览器历史记录，确认会中招的浏览器包括但不限于如 Chrome、Chromium 等浏览器。

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关键词：QQChrome浏览器

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