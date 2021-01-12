消息称谷歌 Chrome 地址栏将默认使用 HTTPS 连接

IT之家1月12日消息 据外媒 9TO5Google 报道，谷歌 Chrome 即将很快开启一项实验改进，当用户在地址栏中输入网址时，会默认连接到网站 URL 的 HTTPS 版本，而不是不安全的 HTTP 版本。

多年来，HTTPS 已从一种特定站点的安全性声明稳步发展为成为合格网站的基本标准，Chrome 也会在标准 HTTP 网站上显示 “不安全”标志。然而，Chrome 目前还是会在用户输入不带协议的 URL 后默认先连接到 HTTP 网址，如果网站有 HTTPS 协议，再对网址进行重定向。

▲ 图自 9TO5Google

IT之家了解到，据新添加到 chrome://flags 中的设置显示，谷歌将在未来的几个月内改变 HTTPS 的优先级。Chrome 首先会尝试连接到用户在地址栏中输入的任何 URL 的 HTTPS 版本，如果该网站不提供 HTTPS，则 Chrome 将在 3 秒或 10 秒后放弃，并通过 HTTP 连接到该网站。

但外媒也表示，由于该标志只是刚刚出现在 Chromium 代码中，因此不太可能于 4 月份 90 版本发布之前在 Chrome 稳定版中出现。即便在 90 版本之前出现，也可能需要几个月的时间才会将其移出实验性选项，成为稳定版的默认选项。