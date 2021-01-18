尝鲜价 5999 元起，三星 S21/S21+/S21 Ultra 国行今晚发布：搭载骁龙 888，支持 S Pen

日前，三星正式发布了新一代旗舰机 Galaxy S21 系列，这也是近年来问世最早的 S 系列旗舰，共有 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 及 Galaxy S21 Ultra 三款，不仅部分版本首次支持了 S Pen，在拍照上也依旧有大幅升级。现在有最新消息，据三星中国官方最新发布的信息显示，S21 系列国行版将于今晚 19:30 亮相，届时该机最终的售价信息也将正式揭晓。

外观方面，Galaxy S21 系列三款产品正面都采用了中置打孔屏设计，区别在于尺寸和分辨率。其中 S21 和 S21 + 分别采用的是 6.2/6.7 英寸 1080p 分辨率的全视平面屏，支持 120Hz 刷新率，而 S21 Ultra 则配备的是一块 6.8 英寸分辨率 3200x1440 的全视曲面屏，支持同时开启 2K 和 120Hz 刷新率。机身背部，三款手机在用料上也有所区别，其中 S21 使用的是复合材料，有梵梦紫，墨影灰，丝雾白三色可选；而 S21 + 和 S21 Ultra 使用的则是康宁大猩猩玻璃，前者提供梵梦紫，幻境银，幽夜黑三款配色，后者则只有幻境银和幽夜黑两种颜色可选。

核心配置方面，国行版本仅提供高通骁龙 888 处理器一个版本，支持 5G 网络、Wi-Fi 6E，以及双蓝牙技术。S21 和 S21 + 沿用 1000 万像的前置镜头，后置 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 一颗 6400 万像素长焦镜头，能实现 3 倍混合变焦以及最大 30 倍数字变焦。而 S21 Ultra 升级为 4000 万像素前置镜头，后置 1 亿像素主摄 + 一颗 1200 万像超广角 + 两颗 1000 万像素长焦镜头，最高可以达到 100 倍的变焦拍摄。此外，三款产品电池容量也不一样，从小到大依次是 4000 毫安时、4800 毫安时、5000 毫安时。

另外，S21 Ultra 还首次支持了 S Pen 手写笔，不过采用的是外置设计，不像 Note 系列那样可以塞进机身。而三星也给 S21 Ultra 专门准备了可以存放手写笔的保护壳。当然，壳和笔都需要单独购买。

至于价格，虽然最终的国行版售价还未公布，但三星中国官网已经公布了先行者计划价格，其中 S21 尝鲜价 5999 元，S21 + 尝鲜价 7699 元，S21 Ultra 尝鲜价 10199 元。如果最终的售价比尝鲜价低，三星会退差价，而如果最终的售价比尝鲜价高，则用户无需补差价。