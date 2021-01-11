闲鱼用户曝光三星 65W 快充充电器，有望用于 S21/Note 21 系列手机

IT之家 1 月 11 日消息 据此前消息称，三星 Galaxy S21 系列将只支持 25W 快充，而三星 S20 Ultra 还支持高达 45W 快充。

不过，三星 S21 系列手机在发货时充电器将是可选的，近期闲鱼用户 @19991as 曝光了一款功能更强大的 65W 快充充电器，可能是工程机，型号为三星 TA-865，描述适合三星 S20/Note 20 Ultra、Fold 等手机使用，采用 USB-C 输出接口。

此前这款充电器已经通过韩国机构的认证，但目前还不清楚目前的三星 Galaxy S21 系列是否会支持这种充电器。

一位泄密者表示正在考虑支持，但最终计划发生了变化。

这可能意味着，我们可能要等到三星 Galaxy Note21 发布后，才能看到支持这种快速充电器的智能手机，理论上，这种充电器应该可以让智能手机只需 30 分钟就能充满电。

三星 Galaxy S21+ 预计采用 6.3 英寸 FHD + 显示屏，刷新率为 120Hz，而 Galaxy S21 Ultra 则采用 6.9 英寸 2K 显示屏。IT之家获悉，三星 S21 系列整个产品线可能会采用高通骁龙 888 或 Exynos 2100 SoC，搭配高达 16GB 内存和 512GB 存储。

三星 S21 系列将在 1 月 14 日正式发布。