三星 S21 系列将搭载高通第二代超声波屏下指纹识别：面积增大，解锁速度大大加快

根据官方最新公布的消息，三星将于 1 月 14 日正式发布全新的 Galaxy S21 系列旗舰，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本。随着发布会进入最后的倒计时，关于该机的外观和配置都得到了非常详尽的爆料。现在有最新消息，近日有爆料达人透露称该机将采用高通新一代指纹识别技术，相比上一代快了不少。

据知名爆料达人最新发布的信息显示，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将搭载第二代超声波屏下指纹识别器 3D Sonic Sensor Gen 2。据官方介绍，新传感器将指纹识别区域扩大到 64 平方毫米，即增长了 77% 的面积，从而使解锁速度提升了 50%，并进一步缩小了与光学传感器的性能差距，识别速度更快。而此前也有外媒表示，新传感器在解锁方面的升级在疫情期间将大大优于苹果的 Face ID。

其他方面，根据此前曝光的消息，Galaxy S21 系列将延续居中开孔全面屏的设计，搭载骁龙 888 和 Exynos 2100 旗舰平台，其中 S21 和 S21 + 的摄像头规格基本一致，均前置 1000 万像素单摄像头，后置 1200 万像素 (F2.2)超广角 + 1200 万像素 (F1.8)主摄 + 6400 万像素 (F2.0)长焦组成的三摄相机模组。而 “超大杯”的三星 S21 Ultra 的相机配置自然要更高一些，前置摄像头升级为 4000 万像素，后置相机模组则升级为 1200 万像素 (F2.2)超广角摄像头 + 1.08 亿像素 (F1.8)主摄 + 100 万像素 (F4.9)长焦摄像头 + 1000 万像素 (F2.4)长焦摄像头，并且支持激光自动对焦。此外，超大杯的 S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，并配备 S-Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将在 1 月 14 日正式亮相，目前 Galaxy 新品先行者计划已在三星中国官网上线，将于 1 月 15 日零时开启，参与计划可享优先发货特权。更多详细信息，我们拭目以待。