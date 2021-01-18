江苏省消保委：超 93% 的消费者在二手交易中遇到问题，将约谈 12 家二手交易平台

IT之家1月18日消息 今日，江苏省消保委公众号发布《二手交易平台消费调查报告》，表示超过 93% 的消费者在二手交易中遇到各种问题，其中包括买到假货，部分二手交易平台甚至公开售卖假货。

IT之家了解到，此次调查采用问卷调查的形式，对目前市场上用户量大、交易频繁、消费者反映问题较多的涉及日常生活消费的二手交易平台进行调查，线上参与调查样本量为 12802 人次，共获得有效样本为 10591 份。

调查报告显示，在二手交易遇到问题（多选）的选择上，超过 93% 的消费者表示在二手交易中遇到各种各样问题，其中信息不透明、实物与照片不符问题占比最高。

另外，体验调查发现，12 个二手交易平台均明确规定禁止发布假冒商品信息，否则平台将做下架产品、限制交易、封禁账号等处理。但是，部分平台该规定尚未落实到位，销售假包、假表、假鞋等现象依然存在，甚至还有平台面对售假行为姑息纵容，默认该行径合理。

二手交易平台虽然明确规定禁止发布涉及人身隐私、色情低俗、侵犯他人知识产权等商品信息，但是，在体验调查中，仍然发现盗版网课、盗版影音、低俗漫画、名牌产品空瓶等相关信息，甚至有二手交易平台成为色情交易引流平台。

同时，体验人员还发现有平台卖家发布刷单炒信等违法违规的广告、以 “公布老赖”为由上传个人信息、办假证等相关内容，而平台公约明确禁止发布此类内容。

江苏省消保委表示，将对涉及的 12 家二手交易平台开展集中约谈。