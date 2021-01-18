FAA 批准首批全自动商业无人机飞行：事情不像表面那么简单

1 月 18 日下午消息，据报道，去年 10 月，美国联邦航空局（FAA）迈出了一大步，允许 Skydio 公司的自飞无人机检查位于北卡罗来纳州的所有桥梁，该许可文件有效期为 4 年，前提是需要人力提前验证这些桥梁是安全的。这对于自飞无人机领域来说，是一次重大突破。

如今，这个美国空域监管机构又向前迈出了更大的一步。日前媒体报道称，FAA 批准了第一批全自动商业无人机飞行，允许马萨诸塞州一家小型公司 American Robotics 在无需人工驾驶或人工控制或观察员直接观察的情况下操作无人机。

但实际情况是，这项操作并非像媒体渲染的那样 “全自动”。FAA 的文件显示，American Robotics 公司仍然需要为每一次飞行分配一名飞行员，他们会在起飞前检查无人机，并且填写安全检查表，并且用远程工具监测无人机状态，因为这种飞行器还没有实现完全的自动化。

不过，在经过人力检查之后，American Robotics 的 Scout 无人机就将接管飞行任务，在需要的时候，它还可以自动停止。该公司表示，Scout 内置了一个声学探测系统，可以让无人机感知并避开其他飞机；基站可以感知到两英里以外的其他飞机，并且自动强制无人机下降高度。

FAA 目前还只是在堪萨斯州、马萨诸塞州和内华达州的少数几个特定地点批准了自飞无人机的使用，这些无人机不会毫无预警地飞跃其他人的头顶。

Scout 目前业务锁定的人群是那些希望对自己的财产进行空中巡视的客户，而不是使用全自动无人机进行送货的企业。如果想要后者被批准，则需要取得 FAA 的另一项认证。

FAA 表示：“American Robotics 计划中的活动将为 FAA 提供关键数据，用于评估视线范围之外（BVLOS）的无人机使用。在更大范围内得到采用之后，这种项目可以提高许多经济行业的效率，例如农业、运输、采矿、技术和制造业等。”

American Robotics 此前曾获得了 FAA 的 BVLOS 豁免权，但是要求其飞行员必须要前往飞行地点，进行飞行前检查。