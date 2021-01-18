微星和华硕将为 AMD 500 / 400 系主板推出固件更新：优化并支持锐龙 5000 处理器

IT之家1月18日消息 据外媒 wccftech 报道，微星和华硕都宣布，即将推出面向 AMD 500 和 400 系列主板的 AGESA 1.2.0.0 BIOS 固件。

两者都提到了对 Ryzen 5000 台式机 CPU 的优化支持和兼容性，并为英伟达 GeForce RTX 30 和 AMD Radeon RX 6000 系列显卡添加了 Resizable-BAR 功能。

国外电脑大神 1usmus 和 Patrick Schur 表示，AGESA 1.2.0.0 BIOS 固件将进行一些错误修复和许多 CPU 功能改进，还将修复 CPU 自检期间的挂起问题。

据微星官方称，他们计划在 1 月份针对其 X570、B550、A520 主板以及较老的 X470、B450 MAX 系列首先推出 AMD AGESA 1.2.0.0 BIOS 固件，X470 和 B450 主板固件预计将在 2 月全面推出。华硕有望在同一时间段推出自己的 BIOS 固件。

以下是 AMD AGESA 1.2.0.0 BIOS 固件的主要亮点：