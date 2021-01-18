中兴预热第二代屏下摄像头手机：没有人比我更懂屏下摄像

IT之家1月18日消息 中兴旗下三系列的骁龙 888 机型均已官宣，包括中兴 AXON 30 系列、红魔 6 系列、努比亚 Z 系列。

1 月 14 日，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞表示：我都已经快等不及让我们的量产二代屏下产品和大家见面了。

昨日，中兴通讯消费者体验部部长吕钱浩放出了一张中兴天机 Axon 20 5G 至尊版的海报，但他的机型小尾巴并非 Axon 20。此外，他在消息中加入了一条话题：没有人比我更懂屏下摄像。网友认为此举是在为下一款量产的屏下新机预热。

IT之家了解到，中兴在 2020 年 9 月份领先业界发布了全球首款屏下摄像头手机中兴 Axon 20，截至目前中兴仍为业界唯一一家可量产商用屏下摄像头手机的厂商。

根据此前预热信息，中兴 AXON 30 系列定位旗舰，“将搭载业界最强悍、且首创的影像功能”。中兴 AXON 30 系列至少确认将搭载高通最新的骁龙 888 芯片，而首批搭载预示着该机将在今年上半年甚至第一季度推出。

此外，中兴旗下另一款骁龙 888 旗舰红魔 6 游戏手机也在预热，该机 将提供 4500mAh 电池，支持 120W 快充，配备氮化镓充电器。

值得一提的是，吕钱浩机型小尾巴此前一度显示出 A2021N 的型号，而这显然不是 Axon 20（A2121），但也无法肯定是新机（此前 AXON 11 型号为 A2021），目前网络可查信息均未出现 A2021N 相关信息。