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贝尔金推出新一代 SOUNDFORM 耳机，支持苹果 “Find my”功能

2021/1/18 17:04:15 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：孤城
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近期，Belkin International （贝尔金国际） 及鸿腾精密科技 (FIT) 旗下品牌 Belkin（贝尔金）推出了全新的 SOUNDFORM 真无线入耳式耳机，加入了全新的产品定位系统，可利用苹果系统自带的 “Find my (查找)”功能为产品定位。

SOUNDFORM Freedom 真无线入耳式耳机通过定制的驱动单元和 ENC 环境降噪功能提供出色的聆听体验，每只耳塞可提供 8 小时不间断播放时长，同时配备 Qi 无线充电盒可额外提供 20 小时电量。全新的真无线耳机还可通过苹果公司的 “Find My 查找”功能为其定位，该功能有先进的查找网络来定位和完善的隐私条款，以防止丢失耳机或被盗

贝尔金标志性的调音配备定制的驱动单元提供强劲的低音和通透的音质。搭载高通 QCC3046 蓝牙芯片及 Belkin 的清晰通话技术，这款耳机可降低通话背景噪音以提供优质的通话和音频质量。预计将于 2021 年 3 月或 4 月在中国发售。

附加功能

  • 使用任何 Qi 无线充电器或通过 USB-C 端口为耳机盒充电；盒内充电 15 分钟可提供 2 小时的播放时间

  • 提供定制设计的大 / 中 / 小三款尺寸的耳塞，带来最舒适的贴合感、完美的密封性和隔音效果

  • IPX5 具有防汗和防溅性能

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关键词：耳机贝尔金

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