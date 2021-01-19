开发者立功，Lumia 950 XL、Surface Go、苹果 M1 MacBook 跑上 Win10X ：后者性能尤其好

IT之家1月19日消息 外媒 Windows Latest 报道，本月早些时候，Windows 10X 未发布的 Build 版本在网上泄露，让公众第一次看到了即将到来的操作系统与新的 “开始”菜单和操作中心。开发者只花了几天时间就能让它在 Lumia 手机、Surface Go(英特尔酷睿 m3)和基于 ARM M1 处理器的苹果 MacBook 上运行。

IT之家此前报道，微软首先在 Surface Neo 上展示了 Windows 10X 系统，原计划应该在 2020 年 12 月推出。但现在 Surface Neo 和双屏版 Windows 10X 已经推迟到 2022 年，微软已经确认，Windows 10X 操作系统将首先登陆单屏设备。

为了避免进一步的延迟，微软还暂时取消了 “VAIL”技术，该技术将允许 Windows 10X 运行 Win32 应用程序。

从好的一面来看，这使得微软能够为基于 ARM 的处理器原生构建 Windows 10X，例如高通骁龙和苹果 M1。因此，一些开发人员设法在基于 ARM 的 MacBook、Lumia 手机和基于英特尔的 Surface Go 上运行即将到来的 Windows 10X 操作系统。

独立开发者 @imbushuo 能够通过 QEMU 虚拟化让 Windows 10X 在苹果 M1 Mac 上运行，而且它的性能似乎出奇的好。与 Windows 10 ARM 一样，Windows 10X 也不是为苹果 MacBook 设计的。事实上，该操作系统原本就是为基于英特尔硬件而设计的。

除了苹果 M1，开发者还成功将 Windows 10X 移植到 Windows Phone（Lumia 950 XL）上。

为了让操作系统在 Lumia 手机上原生运行，需要进行一些勾选，而且似乎在工作状态下还有一些限制。

另一位 Twitter 用户 @danielko 也成功让 Windows 10X 单屏版在 Surface Go 上运行。

Windows 10X 似乎在这些设备上运行良好，但在 Wi-Fi、触摸和驱动程序方面存在一些限制和问题。

同样，安装过程也并不直接，它需要你熟悉基于命令行的工具，如命令提示符和 PowerShell。