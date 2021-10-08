致敬乔布斯，苹果粉丝将近 20 年前的 iMac G4 改装成 M1 Mac 电脑

IT之家 10 月 8 日消息 据 9to5 Mac 报道，为了向史蒂夫・乔布斯致敬，iOS 开发者 Colby Sheets 将一台近 20 年的 iMac G4 电脑改造成了一台 M1 Mac 设备。

Colby Sheets 在 10 月 5 日发布了他的 M1 iMac G4 的视频，这一天人们纪念苹果创始人史蒂夫-乔布斯逝世 10 周年。Sheets 表示：

“为了纪念史蒂夫・乔布斯的一生和他对许多人的激励，我想展示我一直在做的一个激情项目，我认为史蒂夫会为此感到骄傲。一些在 20 年前不可能实现的东西，但现在已经实现了。

你好，装有 M1 芯片的 iMac G4。”

在一个论坛帖子中，Sheets 解释了他是如何做到的，这要归功于苹果 M1 芯片。

“我从小就想买 iMac G4，我知道有几个人用它做了一些黑客机，但我不想要，我想要一个真正的 Mac。我一直想把 Mac mini 的内部结构放在里面，但由于一些原因（尺寸、热量/气流），此前用英特尔芯片是行不通的。现在有了 M1 芯片，它的散热效果很好，我想我应该再试一下！”Sheets 说。

Sheets 说，虽然他不是工程师，但在升级其设备的过程中，他向一些人寻求帮助。YouTube 博主 Pendleton115 的网站在 2019 年发布了一个相关视频，介绍如何将 iMac G4 变成一个外部显示器。

在其推文中，Sheets 解释说，他把 M1 Mac 的材料拼凑在一起，创造了这个拥有 8GB 内存和 M1 处理器的 iMac G4。他还说，虽然可以更换原来的显示器，但其认为最好还是保持原样，因为它运行“没有任何问题”。

IT之家获悉，初代 iMac G4 于 2002 年 1 月正式发布，配备 PowerPC 芯片，最高拥有 256MB SDRAM，以及最高 80GB 的存储空间。其昵称为 iLamp，因为它与皮克斯的 lamp 灯很相似。尽管它在两年后就停产了，但它是最有代表性的 Mac 设计之一。

下面是演示视频。