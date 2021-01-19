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英伟达悄然降低了对 G-Sync Ultimate 显示器的要求：不再需要达到 1000 尼特亮度

2021/1/19 8:17:57 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月19日消息 2019 年，英伟达发布了新一代的 G-Sync 显示器技术，并将其分为三个等级，其中最高等级为 G-Sync Ultimate。G-Sync Ultimate 顾名思义是 G-Sync 的最高标准，它代表着所有高端显示器技术的集合。但是，时隔两年，英伟达却悄然降低了 G-Sync Ultimate 的标准。

在 CES 2021 上，NVIDIA 宣布三款新游戏显示器已获得 G-Sync Ultimate 认证，其中有两台显示器并未通过 DisplayHDR 1000 VESA 认证。后来，外媒 videocardz 发现，NVIDIA 悄然删除了标准中提到的 1000 尼特亮度的内容，改为使用模糊的 “逼真的 HDR”。结果，两台 VESA DisplayHDR 600 显示器获得了 Ultimate 徽章，它们分别是微星 MEG MEG381CQR（HDR 600）和 LG 34GP950G（HDR 600）。

▲ 图自 videocardz，下同

IT之家了解到，在 CES 2019 上，NVIDIA 宣布了其 G-Sync Ultimate 标准的要求：

  • 1000 尼特以上亮度。

  • 最高分辨率 + 最高刷新率。

  • 超低延迟。

  • 多区域背光。

  • 广色域。

  • NVIDIA G-Sync 处理器。

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关键词：显示器

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