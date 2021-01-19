宇宙越来越热，过去 100 亿年里温度升高 10 倍

北京时间 1 月 19 日消息，据国外媒体报道，一项最新研究显示，宇宙正在变得越来越热！该研究报告发表在近期出版的《天体物理学杂志》上，科学家通过探索分析过去 100 亿年里宇宙热量变化历史，结果显示，宇宙气体平均温度上升了 10 倍以上，达到现今的 400 万华氏度。

▲随着宇宙的演化，宇宙物质的聚集被气体晕包围，变得越来越热，越来越大

研究报告作者、美国俄亥俄州大学宇宙学和天体粒子物理学研究员 Yi-Kuan Chiang 说：“我们最新测量进一步确认了物理学家吉姆 · 皮伯斯提出的宇宙大尺度结构如何形成的理论。”据悉，皮伯斯于 2019 年获得诺贝尔物理学奖得主。

宇宙大尺度结构指的是星系和星团的整体模式，其规模超出了单个星系，它是由暗物质和气体的引力坍缩形成的。Yi-Kuan Chiang 说：“伴随着宇宙不断进化演变，引力将太空中暗物质和气体吸引在一起，逐渐形成星系和星团，该引力非常大，以至于越来越多的气体遭受冲击并加热，这些发现向科学家们展示了如何通过‘检测宇宙的温度’来记录宇宙结构形成的过程。”

研究人员使用了一种新方法估算距离地球较远的气体温度，这意味着所能勘测的气体更久远，之后他们与距离地球较近的宇宙气体进行对比分析，目前研究人员现已证实，由于宇宙结构的引力坍缩，随着时间不断推移，宇宙正在变得越来越热，而且这种加热趋势可能会持续下去。

为了理解宇宙温度是如何随时间变化，研究人员使用普朗克任务和斯隆数字巡天项目收集的光线数据，据了解，欧洲航天局普朗克任务获得了美国宇航局的支持和大力参与，斯隆数字巡天项目从宇宙中收集详细的图像和光谱数据。

他们结合两个任务的相关数据，并通过测量红移方法（天体物理学家用于估计观察到遥远天体的宇宙年龄）来评估邻近和远离地球的炽热气体距离，“红移”的命名源自光线波长变长，宇宙中距离地球越远的天体，其释放光线波长就越长，科学家称该现象是红移延长效应。

之所以能通过红移效应进行勘测，是因为我们从距离地球较远的天体看到的光线比距离地球较近的天体看到的光线更古老，较远距离天体释放的光线经过更长旅程才能到达我们。基于红移效应观测结果，再结合一种从光线中评估温度的方法，可使研究人员能测量出早期宇宙中气体的平均温度（更远天体周围的气体），并将该结果与地球附近气体的平均温度进行对比分析。

研究人员发现，距离地球较近天体周围的气体温度大约 400 万华氏度，这大约是距离地球较远天体周围气体温度的 10 倍。

Yi-Kuan Chiang 说：“宇宙逐渐变暖是由于星系和结构形成的自然过程所致，这与地球变暖无关。”