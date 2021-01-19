日本 BCN AWARD 2021 榜单发布：佳能获单反相机销量冠军，索尼获无反相机销量冠军

IT之家1月19日消息 1 月 18 日，日本 BCN 公布了 BCN AWARD 2021 获奖结果。据悉，BCN AWARD 2021 以日本 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日各大零售商销量数据为评判依据。在 BCN AWARD 2021 相机类排名中，佳能斩获单反相机类、固定镜头相机类销量冠军，而索尼获得无反相机类、摄像机类销量冠军，这也是索尼第六次获得这两项冠军。

IT之家发现，除了相机榜单，BCN 也公布了其他品类的电子产品销量榜。苹果获得了智能手机和无线耳机销量冠军，Elecom 获得了有线耳机销量冠军，雅马哈赢得了 DTM（桌面音乐）相关设备销量冠军，而罗技获得了游戏控制器类别销量冠军。

以下为各相机品牌在各类别中所占的份额数据：

单反相机类：

佳能：51.9%

尼康：44.8%

理光：3.0%

无反相机类：

索尼：27.4%

佳能：23.8%

奥林巴斯：23.4%

固定镜头相机类：

佳能：39.1%

索尼：19.7%

富士：11.4%

摄像机类：

索尼：37.3%

松下：32.2%

JVC：11.1%

运动相机类：