索尼发布视频，宣布 VISION-S 电动车已在欧洲上路测试

IT之家1月14日消息 索尼于 2020 年 CES 宣布了自家的 VISION-S 电动车计划。这款电动车使用了自家的传感器技术，遍布车身四周，能够感知周围环境并实时处理。今年 1 月 11 日，索尼官方发布视频，展现了这款车在欧洲进行技术测试的细节。

以下是索尼官方发布的 VISION-S 测试视频：

据IT之家了解，这款纯电动车搭载两个 200kW 电动机，分别为前后轴提供动力。车重 2.35 吨，百公里加速时间 4.8s，最大时速 240km/h。车底的超薄锂电池组，能够尽可能不占用成员空间，提供良好的乘坐舒适度。

索尼 VISION-S 内部采用全电子显示屏设计，两侧反光镜也为电子屏幕，利用车身摄像头提供画面。索尼一直在奥地利进行车辆的道路测试。从视频截图可以看出，原型车使用工程版方向盘，中控配备三个紧急停止按钮，副驾驶位置有着电脑进行试试数据采集。除此之外，内饰部分与渲染图类似，屏幕的显示效果十分出色。

这款车的头部、侧面以及尾部均配备多个传感器以及摄像头，根据视频中演示的画面，预计能够实现自动变道、自动避障等驾驶功能。目前索尼这款车的传感器数量已经增加至 40 个，具备 360° 视野。这款车能够实时监控交通状况，实现自动泊车、自适应巡航，达到了 L2 级别自动驾驶。索尼表示，目标是将这款车的系统升级为 L4 级别自动驾驶。

这款车取消了传统的玻璃后视镜，取而代之的是多个不同方向的摄像头，支持 HDR 技术，相比传统后视镜视野更广、屏幕更大。

车内设施方面，索尼 VISION-S 有着 ToF 传感器以及摄像头，可以检测驾驶员的注意力以及疲劳程度；此外还可以阅读唇语，以便于在嘈杂环境下听懂指令。索尼此款车已经完成原型车制造，进行了大量上路测试，预示着该车距离正式发售日期已经不远。