realme 李炳忠：2021 年要做手机 + AIoT 头部品牌，全球开展千店计划

1 月 19 日上午消息，智能手机品牌 realme 创始人、CEO 李炳忠今日发布公开信，总结了 realme 2020 年的发展，以及未来的战略规划。

在公开信中，李炳忠提到，2020 年 realme 以出货量全球第七的业绩，位居主流品牌阵列，成为行业的挑战者和颠覆者。在连续两季度增长后，realme 成为全球最快达到 5000 万销量的手机品牌。

realme 目前已进入全球 61 个市场。据 Counterpoint 第三季度数据，realme 已在全球 12 个市场跻身 Top5，其中菲律宾 Top1、马来西亚 Top2，印度、泰国、柬埔寨、孟加拉国等国 Top4。

公开信指出，realme 已将 AIoT 发展为公司战略级业务，以 “手机 + AIoT”双驱动，在一年内搭建起成熟 AIoT 体系，覆盖三大应用场景，为全球年轻人构建了万物互联的智能潮玩生活。

realme 在 2020 年发布了 27 款 AIoT 产品，其中，在 TWS 品类，半年时间成为了印度市场第一。2021 年，realme 将进入 AIoT 的全新发展阶段，通过深耕 “个人、家庭、出行”三大应用场景，打造 AIoT 生态平台 realme TechLife，扶植 AIoT 企业，推出 TWS、智能手表、智能电视品类精品，为用户提供更加完善的万物互联智能潮玩生活场景。

新的一年里，realme 目标将 5G 技术普惠至全球更多市场，将先于各市场网络环境推出 5G 手机，让用户第一时间享受到 5G 技术，并降低用户的未来换机成本。realme 还将积极建设 5G 生态，与运营商、互联网服务商、电商平台等深度合作，推动从产品到场景的 5G 创新助力全球 5G 发展。

李炳忠表示，realme 在 2021 年将通过多个黑科技的首发，拉近高科技与全球用户的距离。

除了前沿技术的下放，realme 也将拓展渠道。2021 年，realme 计划开辟全球首家旗舰店，在印度和东南亚开启 “百店同开 “计划以及全球 “千店计划”，并将在线下渠道增加 AIoT 品类和使用场景，以全渠道覆盖、全场景模式触达消费者。

以下为李炳忠公开信全文：