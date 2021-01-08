【IT之家评测室】千元机标配 50W 快充：“锦鲤”手机 realme 真我 V15 评测

元旦节后第一天， realme 官方正式宣布了全新手机 realme 真我 V15 的消息，realme 真我 V15 是 realme 与《国家宝藏》IP 展开国潮共创合作，联合推出的首款国潮锦鲤手机。

在千年文化的传承中，锦鲤被我们赋予了非常多的象征意义，在长辈的心中，锦鲤承载着对生活和愿望的美好期待，在年轻人眼中，锦鲤代表着幸运以及一切跟好运相关的事物。与此同时，伴随着近两年来国潮文化的兴起，拥有着东方神秘色彩的锦鲤自然而然的成为了国潮中最大的 “IP”，在这种大背景下，国潮锦鲤和手机，这两个似乎很难产生交集的东西，就这样被 realme 融合在了一起。

据官方资料，realme 真我 V15 的设计灵感取自中国传世名画《洛神赋图》中的 “文鱼”，它也是守护洛神的小伙伴、现代锦鲤的原型，打造 “锦鲤手机”，realme 希望借此向年轻人传递敢想敢做、越努力越幸运的真我态度，这和 realme 手机 “敢越级”的 Slogan 不谋而合。

回到产品本身，realme 真我 V15 依旧延续着 realme 品牌高性价比、年轻化的设计的基因，那么作为 realme 在 2021 年的第一款手机，真我 V15 实际体验究竟如何？IT之家通过评测一探究竟。

第一部分：外观

在外观方面，realme 真我 V15 最引人注意的是后盖色彩设计，IT之家拿到的是配色版本为 “锦鲤色”，这是一种全新的色彩，虽然没有采用现如今流行的 AG 磨砂工艺，但机身经过 “非光谱渐变”设计之后，色彩变得非常生动和活泼，当光线打到机身上时，你能看到一束束五彩斑斓的光线斜插在机身上，就像是一群锦鲤在水中翻滚时，金色鱼鳞反射出的色彩。

与此同时，红、黄、蓝三个不同波段的颜色在机身上呈现出了相互融合渐变的效果，机身左下方 Logo 位置为小片的蓝色，右侧则是红色，机身左侧上方则是暖金色，这些颜色的交差点没有明确的分界线，是以渐变融合的方式交融在了一起。

值得一提的是，机身右侧还有高亮显示的 “DARE TO LEAP”大 LOGO，非常具有辨识度。机身中框同样是采用了渐变色工艺，由底到上采用了粉红到暖金的渐变。

简单来说，realme 真我 V15 在这个价位内，或者说是保证性价比的前提下，确实做出了不一样的色彩设计，对于那些追求个性的小年轻来说，realme 真我 V15 不失为一个合适的选择。

正面设计上，realme 真我 V15 采用了左侧打孔屏，打孔面积不算大，跟通知栏小图标大小接近。

屏幕略高于机身中框，并且和中框衔接处，有一圈黑色的塑料保护层，在一定程度上会影响手机的一体性美感以及手感，但也避免了手机摔落的时候屏幕不那么容易被摔坏。

细节方面，realm 真我 V15 底部为扬声器、麦克风、充电口、SIM 卡槽，右侧为电源键，左侧则是音量键。顶部右侧还有一个麦克风开孔。

在屏幕参数方面，realme 真我 V15 采用了 6.4 英寸 Super AMOLED 屏，分辨率为 2400×1080，屏幕比例 20:9，对比度 60000:1，屏幕自动亮度可达 600 尼特，支持 180Hz 采样率，支持类 DC 调光。总体来说这块屏幕对得起手机定位和价格，但如果能上 90Hz 高刷，体验显然会更出色一些。

手感方面，realme 真我 V15 采用了塑料中框，因此即便是搭载了 4310mAh 大电池，但机身重量还是控制在了 176g，厚度 8.1mm，这个水平完全可以归类至 “轻薄 5G 机”。

第二部分：相机

上传样张均有压缩，若无额外说明，均在自动 HDR 模式拍摄

realme 真我 V15 后置采用三摄竖排摄像模组，包括 6400 万主摄 + 119° 超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头，其中主摄采用了 1/1.97 英寸三星 6400 万像素感光元件，支持像素四合一技术，单像素可达到 1.4μm。

超广角镜头像素为 800 万，支持 DLDC 双重防畸变引擎，超级微距镜头采用了 f/2.4 光圈，支持 4cm 对焦距离。在夜景模式方面，真我 V15 提供了黑金、赛博朋克、燃情三种夜景滤镜效果，还支持 Pro 和 AI 两种夜拍模式选项，其中 “Pro”支持 ISO、色温、对焦等参数的手动调节，适合更专业的消费人士。

我们先来看一下白天样张：

主摄（下午拍摄）▲

主摄（下午拍摄）▲

主摄（下午拍摄）▲

在光线良好的情况下，真我 V15 样张表现基本符合预期，样张风格主要以还原真实为主，白平衡表现正常，色彩还原也精准，6400 万主摄提供了充足的解析力，细节经得起放大。

不过，当遇到一些明暗反差较大的环境，比如夕阳西下这种场景，真我 V15 主摄的宽容度稍有不足，拍摄到样张画质就明显差了一个档次。

超广角▲

真我 V15 的超广角画面色彩基本与主摄保持了一致，第一观感还是不错的，不过放大边缘还是能看出明显的涂抹痕迹。

主摄夜景▲

主摄夜景▲

主摄夜景▲

主摄夜景▲

在夜景方面，真我 V15 的表现是完全出乎我的意料的，第一观感非常出色，无论是高光压制还是暗部细节，都有着越级般的表现。不过，夜景样张都存在一个共同的问题，就是经不起放大，第一观感虽不错，但只要样张稍微放大，一些建筑物、植物或者是人物的细节处理上，就有着明显的涂抹痕迹。

比如上面这张图片，第一观感非常出色，夜晚天空层次分明，远处楼宇上的灯光处理的恰到好处，既保留了原本的色彩，也没有过曝。不过当你仔细放大远处的高楼，或者是下面行走的人群，就能感受到一些油画般的涂抹痕迹。当然，瑕不掩瑜，笔者认为，在这个价位内真我 V15 的拍照表现还算不错的。

第三部分：性能

realme 真我 V15 采用了天玑 800U 处理器，这也是 realme 的老朋友了，在两个月前发布的 Q2 系列手机上就曾搭载过。

天玑 800U 采用 7nm 制程，其采用八核架构设计，包括含 2 个主频 2.4GHz 的 ARM Cortex-A76 大核，以及 6 个 2.0GHz 主频的 ARM Cortex-A55 高能效核心。此外，天玑 800U 还搭载 ARM Mali-G57 GPU、独立 AI 处理器 APU、LPDDR4X 内存，支持 turbo write 闪存加速技术。

5G 方面，天玑 800U 集成了 5G 调制解调器，完整支持 Sub-6GHz 频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网，还支持 5G+5G 双卡双待、双 VoNR 语音服务、5G 双载波聚合等。

在跑分方面，安兔兔跑分达到了 33 万 +，Geekbench4 多核心为 8172，单核心 2863，Geekbench5 跑分单核心 601，多核心 1791 分。

AndroBench 测试中，realme 真我 V15 闪存读取速度为 953MB/s，标准的 UFS2.1 表现。

游戏部分，IT之家选择了《和平精英》进行测试，我们选择了流畅画质 + 超高帧率（40FPS）进行测试，在 16 分钟的游戏内，IT之家测得真我 V15 平均帧率 39.9FPS，表现还是很稳定的。当然，这并不能说明天玑 800U 和目前的顶级 SoC（骁龙 865 等）就没有差距了，实际上为了保证游戏稳定的帧率体验，真我 V15《和平精英》游戏中最高支持高清 + 高帧率模式（30FPS），但是一些骁龙 865 的旗舰机，是支持更高级别的超高清 + 超高帧率模式的，对比之下，差距就出来了。

在最新的《使命召唤手游》中，（所支持的最高标准画质 + 高帧率）游戏同样表现稳定，多人对战模式，30 分钟左右的游戏时间基本没有掉帧现象，这也足以说明，天玑 800U 在应对一些中型手游时，问题并不大。

真我 V15 配置上最大的亮点，是 50W 智慧闪充以及标配的 65W 充电器，这一点非常良心了，这基本是 4000 元 + 旗舰机的配置，凭借 50W 闪充这项配置，V15 成为了目前同档位产品中，充电功率最大的智能手机。真我 V15 充电 18 分钟就能获得 50% 电量，47 分钟即可将 4310mAh 电池充满，对于普通消费者来说，日常使用闲暇时间充会电，就能获得使用一整天的电量，基本告别充电宝和电量焦虑了。

此外，标配的 65W 充电器日常使用中也可以给其设备充电，比如笔者的 MacBook Air。值得一提的是，真我 V15 也支持 OTG 反向充电，可给手机及 AIoT 产品充电。

总结：

和半年前发布的 V5 相比，真我 V15 的升级是非常明显的，特别是全新的 “锦鲤色”，大胆创新的配色必将是那些追求个性审美年轻人的选择，在一定程度上，“锦鲤”手机也承载着年轻人对美好未来的憧憬和向往。

在体验方面，50W 快充和 65W 充电器是极具诚意的配置，让真我 V15 的性价比进一步提升。对于那些对旗舰配置不太敏感，同时又更追求性价比和个性颜值的小伙伴来说，真我 V15 是个不错的选择。

真我 V15 优点：高性价比、全能 5G、升级Super AMOLED屏幕、快充长续航；

不足点：屏幕中框工艺有进一步提升空间、相机表现中规中矩。

售价信息：

realme 真我 V15 国潮锦鲤手机 6GB+128GB 版本售价为 1499 元，首批补贴价 1399 元，8GB+128GB 版本为 1999 元。1 月 7 日下午 16：00开启预售。1 月 14 日 00：00 真我 V15 正式线上开售，1 月 15 日全国线下门店全面开售。