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【IT之家开箱】“锦鲤”手机 realme 真我 V15 图赏

2021/1/8 11:43:55 来源：IT之家 作者：马卡 责编：马卡
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IT之家1月8日消息 在千年文化的传承中，锦鲤被我们赋予了非常多的象征意义，在长辈的心中，锦鲤承载着对生活和愿望的美好期待，在年轻人眼中，锦鲤代表着幸运以及一切跟好运相关的事物。

1月7日，realme发布了“锦鲤”手机 realme 真我 V15，据官方资料，realme 真我 V15 的设计灵感取自中国传世名画《洛神赋图》中的 “文鱼”，它也是守护洛神的小伙伴、现代锦鲤的原型，打造 “锦鲤手机”，realme 希望借此向年轻人传递敢想敢做、越努力越幸运的真我态度，这和 realme 手机 “敢越级”的 Slogan 不谋而合。

IT之家已经拿到了这款手机，现在给大家带来开箱图赏。

为了进一步强调“锦鲤”属性，realme 真我 V15外包装就印有锦鲤的图案，并印有“锦鲤跃门”的金色文字。

打开包装之后，除配件和说明书之外，还额外有一张“幸运卡片”，印有美好的祝愿。如果抽到了“免单”幸运签，即可享受免单机会。

IT之家抽到的幸运签是“发量暴增”，虽然不是“免单”，但小编摸了摸自己越来越大的脑门和后移的发际线，还是感到很惊喜的~

外观方面，realme 真我 V15 最引人注意的是后盖色彩设计，IT之家拿到的是配色版本为 “锦鲤色”，这是一种全新的色彩，虽然没有采用现如今流行的 AG 磨砂工艺，但机身经过 “非光谱渐变”设计之后，色彩变得非常生动和活泼，当光线打到机身上时，你能看到一束束五彩斑斓的光线斜插在机身上，就像是一群锦鲤在水中翻滚时，金色鱼鳞反射出的色彩。

与此同时，红、黄、蓝三个不同波段的颜色在机身上呈现出了相互融合渐变的效果，机身左下方 Logo 位置为小片的蓝色，右侧则是红色，机身左侧上方则是暖金色，这些颜色的交差点没有明确的分界线，是以渐变融合的方式交融在了一起。

值得一提的是，机身右侧还有高亮显示的 “DARE TO LEAP”大 LOGO，非常具有辨识度。机身中框同样是采用了渐变色工艺，由底到上采用了粉红到暖金的渐变。

简单来说，realme 真我 V15 在这个价位内，或者说是保证性价比的前提下，确实做出了不一样的色彩设计，对于那些追求个性的小年轻来说，realme 真我 V15 不失为一个合适的选择。

正面设计上，realme 真我 V15 采用了左侧打孔屏，打孔面积不算大，跟通知栏小图标大小接近。

屏幕略高于机身中框，并且和中框衔接处，有一圈黑色的塑料保护层，在一定程度上会影响手机的一体性美感以及手感，但也避免了手机摔落的时候屏幕不那么容易被摔坏。

细节方面，realme 真我 V15 底部为扬声器、麦克风、充电口、SIM 卡槽，右侧为电源键，左侧则是音量键。顶部右侧还有一个麦克风开孔。

在屏幕参数方面，realme 真我 V15 采用了 6.4 英寸 Super AMOLED 屏，分辨率为 2400×1080，屏幕比例 20:9，对比度 60000:1，屏幕自动亮度可达 600 尼特，支持 180Hz 采样率，支持类 DC 调光。总体来说这块屏幕对得起手机定位和价格，但如果能上 90Hz 高刷，体验显然会更出色一些。

手感方面，realme 真我 V15 采用了塑料中框，因此即便是搭载了 4310mAh 大电池，但机身重量还是控制在了 176g，厚度 8.1mm，这个水平完全可以归类至 “轻薄 5G 机”。

更多细节图赏：

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关键词：realmerealme V15

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