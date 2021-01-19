日本汽车有老年模式了：车商应对老龄化提升安全技术

日本有近 30% 年龄在 65 岁或以上的人口，因此许多日本汽车制造商正率先对汽车进行改造，让高龄司机在驾驶车辆时更信心，更安全。

一系列涉及高龄司机事故的出现，也使得监管机构不断要求将高级功能标准化。例如从今年开始，日本销售的所有新车都需要配置自动刹车功能。丰田和日产等汽车制造公司也正在采用各种智能技术，让老年人开车更方便。

图示：调查人员重现 2019 年 4 月发生在日本东京街头一起涉及高龄司机的事故

随着日本农村地区公共铁路的大量消失，加之疫情导致人们更加孤立和封闭，这种举措也变得越来越重要。由于没有任何交通工具，更多日本老年人只能呆在家中，全部生活也随着交通工具的消失而不断萎缩。

最近发生的一起致命事故使这个问题更加突出。去年 2 月，日本检方起诉 89 岁的饭冢幸三，指控其在东京池袋发生的一起车祸中因疏忽大意导致人员伤亡。2019 年 4 月，饭冢幸三和妻子在开车去一家法国餐厅的路上，汽车冲出十字路口，导致一名幼童和她的母亲死亡，且多人受伤。

这次事故迅速成为头条新闻，特别是因为饭冢幸三曾在日本政府中担任要职。这起事故还引发了一场关于日本高龄司机人数不断增加的全国性辩论活动。此后选择不开车的老年人数量激增。根据相关数据，2019 年有 35 万名 75 岁以上的司机上交驾照，创下历史最高纪录。

90 岁的福岛秀明说，“年轻人让我们这些老人把驾照还回去，但他们又不在我们身边。”福岛秀明的妻子也上交了驾照，但这对老人的孩子住在车程两小时的名古屋。而这对老人居住在日本中部山区小镇高森，列车大约每小时只有一班。“没有汽车你什么也做不了，”福岛秀明说。

去年，丰田升级了汽车安全功能，能够防止或减轻正面碰撞，同时让汽车保持在车道之内。通过保险杠上安装的雷达和前风挡安装的高分辨率摄像头，丰田汽车可以探测到迎面而来的汽车、自行车或者行人，并发出声音和视觉警报。如果司机没有反应，汽车可能会采取自动刹车。新系统还配置了十字路口功能，当汽车转弯时，可以帮助检测迎面而来的障碍物。

丰田的其他安全功能还包括纠正无意的车道偏离、夜间根据周围交通情况自动切换远近光灯、检测高速公路上前方行驶较慢的车辆并自动保持车距。路标辅助技术可以帮助司机检测停车和速度标志，并在仪表盘上显示警告信息。

“老年人能够安全驾驶对他们积极参与社会活动、过上更健康、更充实的生活至关重要。”丰田表示，“当然，我们的最终目标是实现交通事故零伤亡。”

图示：斯巴鲁 Levorg 配置了 EyeSight X 系统

斯巴鲁也有类似的愿景，其希望到 2030 年消除所有致命事故。和其他几家汽车制造商一样，斯巴鲁在汽车中使用的是立体相机，有两个或更多的镜头，每个镜头都配置了单独的图像传感器，提供捕捉三维图像的能力。这项技术能自前方发生任何危险时向司机发出警报。斯巴鲁表示，配备相应功能的车辆事故发生率减少了 61%，追尾事故发生率减少了 85%，与行人相关的伤害事故降低了 35%。

斯巴鲁公司负责开发这一系统的柴田英治说：“如果不使用人工智能，就不可能消除所有致命事故。”为了实现这一目标，斯巴鲁计划将立体摄像头与人工智能结合起来，试图准确推断风险。

柴田英治说，这并非没有挑战。“这是一个技术难度很大的领域，”他表示。在量产车上安装立体摄像头比较困难，部分原因是较其他传感器会传输更多信息，并且需要更复杂的后端支持。“在人们常用的汽车上配置这种技术是一项艰巨的任务。”

去年 8 月，具备自动驾驶功能的升级版 EyeSight X 在斯巴鲁 Levorg 新车发布会上亮相。这款车型于去年 11 月在日本上市销售，它拥有 360 度感应功能，和丰田升级后的技术一样，它还拥有十字路口辅助功能，可以自动避开即将发生的碰撞。配置 EyeSight X 的汽车甚至可以自动变道，在收费亭前减速。

日产也推出了一款名为 ProPilot 的类似产品，预计到 2023 年底，该产品将在全球 20 个市场推出至少 20 款车型。

松永拓也在 2019 年的事故中失去了自己的妻子和孩子，他承认这是一个良好开端，但他补充说，经销商在销售汽车时，应该强调这些技术并非双保险。“任何人都可能造成事故，”他说。

松永拓也所加入的民间组织在游说政府扩大公共交通网络。他说：“我不希望看到像年轻人和老年人有隔阂和憎恨。”“我们需要考虑农村地区的老年人。”