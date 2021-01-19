一汽大众首款纯电 SUV ID.4 CROZZ 开启预售：19.99 万起

IT之家 1 月 19 日消息 根据一汽大众官方的消息，一汽 - 大众首款纯电 SUV ID.4 CROZZ，现已开启预售，综合补贴后售价 19.99 万起。

▲图自一汽大众官网

IT之家了解到，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 采用了纯正欧版设计，整体造型干净、流畅、轻盈、有力。柔和流畅的曲面与锋锐清晰的棱线交相融合，让 ID.4 CROZZ 不仅是一款超低风阻的车。而在智能化设计上，ID.4 CROZZ 采用了智能交互灯语、3D LED 尾灯、光代替镀铬装饰。

一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 基于 E3 电子电气架构，实现整车的智能控制、智能显示和智能交互。在空间方面，ID.4 CROZZ 的长宽高为 4,592 mm x 1,852mm x 1,629 mm，轴距为 2,765 mm，后备箱容积 512L，放倒后排座椅时更可提供超 1800L 空间。

▲图自一汽大众官网

动力及续航方面，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 最大功率为 150kW，最大扭矩为 310N·m，搭载 84.8kwh 大容量电池系统及高效 BMS 能量管理系统。家庭充电方面，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 支持行业领先的智能墙盒带 4G 和蓝牙功能，实现唯一可用、即插即充、远程监控。

公共充电方面，除了通过一汽 - 大众超级 APP 直接兼容了超过 20 万根公共充电桩，实现查找、导航、充电、付款、发票一体化外，还和 CAMS 充电合作，为 ID.4 CROZZ 的用户提供 30 分钟免费预约、自动抬杆、即插即充等专属 VIP 充电服务。