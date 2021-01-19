供应链称比亚迪电子将为荣耀代工，产量超 5000 万台，前者一度涨超 18%

IT之家1月19日消息 据美港电讯引述供应链消息，新荣耀的手机代工厂商确定为为深科技和比亚迪电子 ，其中比亚迪电子的代工量超过 5000 万台。受此消息影响，比亚迪电子今日港股盘中一度涨超 18%，深科技直线拉升 7.8% 击涨停板封板。

截止发稿，比亚迪电子涨幅约 15.83%，深科技涨幅约 4.35%。

比亚迪电子是全球仅次于富士康的代工厂，成立于 1995 年的，定位平台型高端制造企业，目前专注于智能手机及笔记本电脑、新型智能产品及汽车智能系统等业务领域，为全球顶级智能产品客户提供产品研发、创新材料、零组件、整机制造、供应链管理及物流、售后等一站式服务。

早在多年前，比亚迪电子就与华为展开合作，为其代工生产手机。在 2019 年比亚迪电子长沙工厂生产的首批华为手机下线引发网友惊叹。比亚迪对此回应表示：双方的合作从多年前已经开始，两者在多领域的深度合作都在按计划推进。此外，比亚迪与华为的合作不仅限于手机业务。

荣耀已于 2020 年 11 月 17 日自华为品牌独立，华为不再占有新荣耀任何股份，也不参与经营管理与决策。

此外，荣耀商城已于 1 月 12 号正式上线，重组后的首款旗舰机型荣耀 V40 也将于 1 月 22 日发布，届时IT之家将为大家带来更多报道。