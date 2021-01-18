华为麒麟：与《王者荣耀》进行了高帧率和高画质调优

IT之家 1 月 18 日消息 腾讯《王者荣耀》新版本 “破晓”现已上线，破晓版本地图采用了中国美学设计，参考园林造景打造新峡谷；游戏采用了世代渲染技术，采用 PBR2.0 与 HDR 渲染。官方表示新版本支持全局性能优化，通过预计算烘焙技术，在画质视效升级基础上，能耗维持不变。

今天，华为麒麟官方表示，Kirin Gaming + 携手《王者荣耀》进行了高帧率和高画质调优，强强联合为玩家带来全新体验升级。

IT之家了解到，华为日前推出了深度定制手机 Nova 8 Pro，独家开启王者荣耀 90fps 超高帧模式。除 Nova 8 Pro 外，官方表示，Kirin Gaming + 也为搭载麒麟系列芯片的其他手机用户提供了极致流畅的游戏体验。基于不同麒麟芯片平台的大量测试，以及对游戏的不断调优，手游玩家们能够获得画质和帧率的最佳配置建议，享受更高画质与更优性能。

华为麒麟还表示，在 Kirin Gaming + 和王者团队联合打磨下，《王者荣耀》破晓版 HDR 特效全面升级，场景渲染更加精美，人物特效细腻自然，实现了全新的峡谷美学。对战时，游戏角色的技能表现更加鲜活，光影层次分明，让玩家在走位间享受流畅、绚丽的画面特效。

除了画面之外，麒麟团队还与腾讯游戏语音团队（GVoice）进行了深入细致的探讨，在麒麟芯片中落地 3A 语音优化方案，集中把语音放到 SoC 内部进行统一处理，大幅度提高语音处理效率，并降低 CPU 开销，从而用更低的能耗达到更高的语音处理效果。

基于芯片调度问题，Kirin Gaming + 通过 AI 调度能力对王者荣耀进行了大量测试，精细调校麒麟芯片在王者荣耀的调度策略，确保性能功耗时刻保持最佳状态，为王者荣耀在麒麟芯片平台的良好表现提供了坚实的基础。