Android 12 有望允许用户通过 “附近分享”功能分享 WiFi 密码

IT之家 1 月 20 日消息 我们知道，使用 Android 10 系统用户可以轻松地以二维码的形式分享 WiFi 密码，借助的是 Wi-Fi Easy Connect 协议，虽然这是一种比较简单、安全的分享方式，但仍然存在一些缺点。值得庆幸的是，谷歌正在研究一种更简单的分享 WiFi 密码的方法，可能会在即将发布的 Android 12 上亮相。

在 Android 10 + 上分享 WiFi 密码很简单，用户只需要进入 WiFi 网络的网络详情页面，点击 “分享”，就会弹出一个别人可以扫描的二维码，也可以点击 “添加设备”，扫描别人设备上的二维码，将其添加到网络中。

扫描二维码还是有些麻烦，谷歌正在研究一种新的解决方案，让用户可以使用该公司的 “Nearby Share（附近分享）”功能更容易地与其他人分享生成的二维码。

谷歌工程师 Abel Tesfaye 提交给 AOSP 的一个新的提交旨在调整 “分享 Wi-Fi”页面，提供一个附近分享按钮。当点击时，默认的附近分享组件会被启动，这样用户就可以与附近的人分享二维码。由于 Nearby Share 可以近距离工作，但不需要身体接触或扫描任何二维码，这意味着用户可以在不同的房间分享 WiFi 密码。

由于这个提交还没有被合并，还不能确定这个功能是否会出现在 Android 12 中。IT之家了解到，第一个 Android 12 开发者预览版可能会在下个月的某个时候上线。