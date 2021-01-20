微软 Surface Pro 7 运行 Win10X 视频演示：相当流畅，大部分驱动正常工作

IT之家1月20日消息 外媒 MSPoweruser 报道，现在，Windows 10X 泄露版本更多曝光，黑客开发者们一直在努力让它在虚拟机之外的设备上运行。

一些开发者已经成功将其安装在 Lumia 950 XL、M1 MacBook 上，但更实际的是将其安装在微软 Surface Pro 7 平板电脑上使用。

Windows 黑客 XDeltaXForce 报告了一些相当不错的努力成果，并发布了上手演示视频。

IT之家获悉，报告称，在 Surface Pro 7 上的 Windows 10X Build 版本运行相当流畅，除了加速度传感器之外，大多数驱动程序都能正常工作。音频驱动程序也需要一个注册表补丁。

该 Windows 10X 泄露版本 Bug 仍然很多，不过电池续航能力和普通版 Windows 10 相当。

Windows 10X 是微软开发的类似 Chrome OS 的操作系统，基于 Windows 10，但设计针对无遗留问题、易于更新和低维护而打造。它目前只能运行 UWP 和 PWA 应用，但微软希望最终也能在操作系统上以沙盒的方式运行 Win32 应用。

Windows 10X 操作系统不会单独发布，预计首批运行该系统硬件将在几个月后才会发布。