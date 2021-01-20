爱普生发布三款 EX 系列投影仪：最高 4500 流明激光光源

IT之家1月20日消息 爱普生昨日发布了两款 Pro EX 系列商用投影仪，型号分别为 Pro EX10000、Pro EX9240，除此之外还发布了 EX3280 投影仪。这几款产品均为 3LCD 设计，最高分辨率 1080P。

第一款产品为 Pro EX10000，这是新品中唯一采用激光背光的投影仪，爱普生表示这是商用投影的一大突破。该产品最大亮度可达 4500 流明，投影面积 300 英寸，3LCD 设计能带来丰富的色彩表现和亮度，对比度可达 100000:1。这款产品的激光光源寿命可达 20000 小时，相比于传统灯泡大幅提升寿命，免于亮度衰减问题，且降低维护成本。

投影仪分辨率为 1080P，支持无线投屏，配备双 HDMI 接口，自带 16W 高保真音箱，支持自动梯形校正功能。Pro EX10000 售价 1299.99 美元，约合人民币 8421 元。

第二款产品为 Pro EX9240。这款投影仪使用传统光源，但是亮度也达到了 4000 流明，足以满足商用需求。产品分辨率为 1080P，对比度最高 16000:1，同样具备 16W 扬声器、支持自动梯形校正以及无线投屏。产品售价 849.99 美元，约合人民币 5506 元。

IT之家获悉，爱普生发布的 EX3280 投影仪并非 Pro EX 旗舰系列，定位商用入门级别。这款投影分辨率为 XGA 1024×768，最大亮度 3600 流明，对比度最高 15000:1。与前两款机型不同，这款投影仪没有内置音箱，并且不支持无线连接。该型号售价 499.99 美元，约合 3239 元人民币。