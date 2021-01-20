滚石上山、爬坡过坎，我国新能源汽车如何结束 “卡脖子”时代

新能源汽车是未来的发展方向，但我国新能源汽车产业发展正处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期。如何结束 “卡脖子”时代、实现弯道超车呢？

我国新能源汽车的核心技术被 “卡脖子”

据悉，从 2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划》以来，我国坚持纯电驱动的战略方向，2015—2019 年连续五年保持了产销量、保有量位居世界首位的成绩。

数据显示：2020 年，我国的汽车销售量达到了 2531 万辆，同比下降了 1.9%。但是新能源汽车的销售量达到了 136.7 万辆，同比增长了 10.9%，销量创历史新高。

近日，一些科技巨头纷纷入局造车引起热议，例如：百度联手吉利造车、苹果公司计划在 3 月之前与现代汽车就自动电动汽车的生产签署合作协议，甚至富士康也入局汽车产业。

因此，我们应该看到，在机遇面前，新能源汽车行业还面临很多挑战。

全国政协经济委员会副主任苗圩近日在 “2021 中国电动汽车百人会论坛”上指出：核心技术的自主可控是新能源汽车产业发展的的重中之重，目前新能源汽车正面临芯片、操作系统、安全三个方面的挑战。

先说说芯片，目前国内汽车行业车用芯片的自研率只有 10%，另外 90% 都要依赖从国外进口。

一辆智能新能源汽车有上百枚芯片，而在关键芯片领域，如感知、控制、计算、通信、存储、安全、功率产品几乎全部被外国企业垄断。毫不夸张地说，中国自主品牌 98% 以上的车载芯片来自于欧美供应商，且被恩智浦、瑞萨电子、英飞凌等几家西方企业所垄断。一旦芯片短缺，就会造成国内汽车工厂停产。据了解，即便供应恢复，生产要恢复到正常水平，通常需要 9 个月或者更长的时间。

“为此，在关注信息通信设备和手机芯片的同时，我们也应该关注车用芯片，包括通用的芯片和专用芯片，在部署的时候必须要统筹兼顾。”苗圩说，“同时，也必须早做准备，打造出一个自主可控的、开源开放的汽车操作系统势在必行；随着智能网联汽车的发展，带来了一系列的安全性问题，也应该早做谋划。”

科学技术部部长王志刚强调说：“中国新能源汽车产业要在未来激烈的竞争中打赢市场化攻坚战，还需要注重动力电池、电驱系统、智能控制、轻量化技术、燃料电池等关键技术链条的完善。”

广汽集团董事长曾庆洪认为应该进一步扩大新能源汽车充电基础设施规模，聚焦大功率快速充电技术，适度超前，新建、配建大功率快充站。“而在在核心零部件方面，应该制定长期、有效的扶持政策，向车规芯片、操作系统等重点领域倾斜资源，加快培育自主‘明星’ICT 和汽车企业，尽早补上‘卡脖子’技术短板，确保产业链安全。”

滚石上山、爬坡过坎的关键期

“我国新能源汽车产业发展正处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期，各方应携起手来，汇集力量，优化产业布局，保持供应链畅通，推动新能源汽车产业高质量发展。”工信部部长肖亚庆说。

如何做呢？

2021 年 1 月 19 日，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召开，会议论了落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（以下简称《规划》）工作举措，明确了新能源汽车产业发展 2021 年重点工作。

据了解，2021 年重点抓好四项工作：一是增强产业链供应链自主可控能力，统筹推进补短板和锻长板，增强产业链韧性和竞争力；二是完善基础设施体系，破解充电桩 “进小区难”等问题，提升互联互通水平，提高充电便利性和产品可靠性；三是加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费；四是优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚决遏制盲目投资现象，推动提高产业集中度，强化质量安全监管，切实提升新能源汽车安全水平。

在工信部部长肖亚庆看来，新能源汽车所带来的智慧交通领域不单单是一个汽车，更是许多产业的集合体。“要深化高水平开放合作。全球汽车供应链已形成‘你中有我、我中有你’的利益攸关的格局，要加强与各国和各方的开放合作，加快标准国际化，引导企业积极参与国际竞争，形成开放性的产业发展的新格局。”