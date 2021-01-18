国产 Model Y 今日开始交付，机构预计特斯拉上海超级工厂今年有望生产 52.3 万辆电动汽车

1 月 18 日消息，据国外媒体报道，特斯拉上海超级工厂所生产的 Model Y，今日陆续开始交付，后续产能也将逐步提升，会有更多的国产 Model Y 交付到消费者手中。

随着 Model Y 的投产、产能逐步提升，特斯拉上海超级工厂电动汽车的产能，也将会有明显的提升。

有证券机构预计，特斯拉上海超级工厂今年有望生产 52.3 万辆电动汽车，其中 27.8 万辆是 Model 3，24.5 万辆是 Model Y。

这一证券机构是根据产能状况，预计上海超级工厂今年有望生产 52.3 万辆电动汽车的。从外媒的报道来看，这一证券机构预计上海超级工厂的周产量已经达到了 8000 辆，每周可生产 5000 辆 Model 3、3000 辆 Model Y。

值得注意的是，特斯拉上海超级工厂规划的一期年产能为 25 万辆纯电动汽车，初期每周生产 3000 辆，全部建成运营后的规划年产能是 50 万辆，如果今年的产量达到了证券机构的预期，就将实现 50 万辆的产能目标。

不过，特斯拉上海超级工厂的产能，有可能超出预期，在去年 9 月 22 日的特斯拉 2020 年度股东大会上，特斯拉 CEO 马斯克曾表示，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产 100 万辆电动汽车推进，Model 3 和 Model Y 各生产约 50 万辆，是计划产能的两倍。