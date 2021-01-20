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恐怖游戏《灵媒》公布 PC 端建议配置：1660 Super 以上显卡可畅玩

2021/1/20 10:48:48 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月20日消息 由 Bloober Team SA 开发的第三人称恐怖游戏《灵媒》The Medium 今日公布了 PC 端建议配置信息，以及游戏实机演示视频。官方建议的最低显卡配置为英伟达 GTX 1060 6GB / AMD R9 390X。

《灵媒》游戏实机演示视频：

这款游戏采用第三人称方式，画面逼真，细节丰富，支持英伟达的光追、DLSS 功能。玩家可以与多种物品互动，探寻线索。作为灵媒，主角需要在废弃的酒店中穿行，甚至进入灵魂世界与逝去的人们对话。

官方公布的游戏最低配置：

  • 画面性能：1080p/30fps

  • 图形设置：低预设

  • 英伟达显卡：GTX 1650 Super 或 GTX 1060 6GB

  • AMD 显卡：AMD R9 390x

  • CPU：Intel Core i5-6600 或 AMD Ryzen 5 2500X

  • 内存：8 GB

  • 操作系统：Windows 10 64-bit, DX11

  • 储存空间：50 GB HDD

推荐配置：

  • 画面性能：1080p/30fsp

  • 图形设置：中等预设

  • 英伟达显卡：GTX 1660 Super

  • AMD 显卡：AMD RX 5600XT 6 GB

  • CPU：Intel Core i5-9600 或 AMD Ryzen 7 3700 X

  • 内存：16 GB

高画质：

  • 画面性能：1440p/30fps

  • 图形设置：高预设

  • 英伟达显卡：RTX 2060 Super

  • AMD 显卡：AMD 5700 XT

  • CPU：Intel Core i5-9600 或 AMD Ryzen 7 3700 X

光追推荐配置：

  • 画面性能：2160p/30fps

  • 图形设置：高预设

  • 英伟达显卡：RTX 3080

  • AMD 显卡：AMD RX 6800 XT

  • CPU：Intel Core i7-9700 或 AMD Ryzen 7 3700 X

IT之家了解到，《灵媒》将于 1 月 28 日正式发布，PC 用户可在 Steam 平台购买，目前预售价格 178 元。这款游戏将同时登陆 Xbox Series X/S 以及 XGP 订阅。

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关键词：灵媒

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