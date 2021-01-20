恐怖游戏《灵媒》公布 PC 端建议配置：1660 Super 以上显卡可畅玩

IT之家1月20日消息 由 Bloober Team SA 开发的第三人称恐怖游戏《灵媒》The Medium 今日公布了 PC 端建议配置信息，以及游戏实机演示视频。官方建议的最低显卡配置为英伟达 GTX 1060 6GB / AMD R9 390X。
《灵媒》游戏实机演示视频：
这款游戏采用第三人称方式，画面逼真，细节丰富，支持英伟达的光追、DLSS 功能。玩家可以与多种物品互动，探寻线索。作为灵媒，主角需要在废弃的酒店中穿行，甚至进入灵魂世界与逝去的人们对话。
官方公布的游戏最低配置：
画面性能：1080p/30fps
图形设置：低预设
英伟达显卡：GTX 1650 Super 或 GTX 1060 6GB
AMD 显卡：AMD R9 390x
CPU：Intel Core i5-6600 或 AMD Ryzen 5 2500X
内存：8 GB
操作系统：Windows 10 64-bit, DX11
储存空间：50 GB HDD
推荐配置：
画面性能：1080p/30fsp
图形设置：中等预设
英伟达显卡：GTX 1660 Super
AMD 显卡：AMD RX 5600XT 6 GB
CPU：Intel Core i5-9600 或 AMD Ryzen 7 3700 X
内存：16 GB
高画质：
画面性能：1440p/30fps
图形设置：高预设
英伟达显卡：RTX 2060 Super
AMD 显卡：AMD 5700 XT
CPU：Intel Core i5-9600 或 AMD Ryzen 7 3700 X
光追推荐配置：
画面性能：2160p/30fps
图形设置：高预设
英伟达显卡：RTX 3080
AMD 显卡：AMD RX 6800 XT
CPU：Intel Core i7-9700 或 AMD Ryzen 7 3700 X
IT之家了解到，《灵媒》将于 1 月 28 日正式发布，PC 用户可在 Steam 平台购买，目前预售价格 178 元。这款游戏将同时登陆 Xbox Series X/S 以及 XGP 订阅。