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恐怖游戏《灵媒》发布宣传片：支持光追 / DLSS，将于 1 月 28 日发布

2021/1/15 16:17:50 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月15日消息 恐怖游戏《灵媒》The Medium 是一款由 Bloober Team SA 开发的第三人称恐怖游戏，玩家将扮演灵媒 Marianne，她拥有特殊能力可以在现实世界和精神世界中穿行。主角需要去一家因为谋杀案而被遗弃的酒店，探寻过去的秘密。游戏中可以与物品进行交互，核心主要是故事叙述，惊悚恐怖情节只是作为辅助。《灵媒》将于 1 月 28 日发售，同时登陆 PC 以及 Xbox Series X/S。

《灵媒》的一大特点是游戏原声音乐。游戏音乐由 Bloober Team 和以《寂静岭》系列作品闻名的作曲家山岡晃联合创作。

这款游戏昨日公布了真人宣传片，开发商希望为玩家提供电影一般的体验。

IT之家了解到，英伟达官方今日宣布《灵媒》将支持 RTX 显卡的光线追踪以及 NVIDIA DLSS 功能，今日英伟达发布了《灵媒》采用这两项技术的游戏实机预告片：

《灵媒》发售后也将同时支持 Xbox Game Pass，订阅该服务的用户可以直接进行游戏。目前此款游戏 Xbox 版的预售价格为 44.99 美元，约合人民币 291 元。在 Steam 平台，《灵媒》The Medium 预售价为 178 元人民币，将支持简体中文界面以及字幕。

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关键词：灵媒游戏光追

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