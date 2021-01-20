特斯拉进军印度太难了：扶持力度、消费水平都比不上中国

在中国取得成功后，特斯拉把目光瞄准了下一个潜在增长市场：印度。但是彭博社刊文指出，和中国相比，印度政府对电动汽车产业的扶持力度不够大，也没有上海本地工厂带来的定价优势。即便是最便宜的特斯拉车型，大多数印度消费者也无法承受。印度可能会成为迄今为止特斯拉 “最难攻克的市场”。

以下是文章全文：

上周，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)几乎确认特斯拉公司将会进军印度市场，这让他的印度粉丝感到欢呼雀跃，其中一些人的订单多年来一直处于订购状态。然而，事实可能最终会证明，印度将是迄今为止特斯拉最难攻克的市场。

八字可能只有一撇

去年年底时，印度公路交通和运输部部长尼廷 · 加德卡里 (Nitin Gadkari)在接受《印度快报》采访时表示，特斯拉将于今年年初正式进入印度市场。据悉，特斯拉将先从销售开始，接下来可能会根据市场需求再考虑是否在印度进行组装和生产。

1 月 13 日，新晋世界首富马斯克在 Twitter 上用一句 “会如约而至”(as promised)回应了一篇特斯拉将要进军印度市场的报道。聚焦特斯拉新闻的博客 Tesmanian 当天报道称，特斯拉正与印度多个邦政府官员磋商，准备在印度开设一家办事处、展厅、一个研发中心甚至还可能包含一家工厂。

马斯克承诺进军印度市场

“真的要来了。”印度德里大学 20 岁学生尼基尔 · 乔杜里 (Nikhil Chaudhary)表示，他在 2019 年初曾协助创办了印度的特斯拉粉丝俱乐部。他补充称，当自己听到这个消息时，“简直要疯了”。

34 岁的阿伦 · 巴哈特 (Arun Bhat)是印度班加罗尔的一名公司总监，他同样对特斯拉进军印度的消息感到欣喜若狂。他说，自己终于有希望开上 2016 年订购的 Model 3 了。

媒体的炒作虽然猛烈，但是特斯拉进军印度市场还远远谈不上板上钉钉。据 Tesmanian 报道，特斯拉正与印度邦官员进行磋商，但尚未选定一处印度基地。此前，印度当地媒体已经就此进行了几个月推测，但都未经证实。特斯拉北京代表不予置评。

与中国的差距

尽管印度已经是亚洲第三大经济体，中产阶级开始发展壮大，但是和邻国中国不同的是，印度没有为电动汽车的发展创造十分有利的条件。相比之下，特斯拉已经在中国建立了美国之外的第一家工厂，并主导这里的电动汽车销售。

彭博新能源财经的数据显示，电动汽车占据了中国年度汽车销量的大约 5%，而印度还不到 1%。大多数市场观察人士预期中国电动汽车市场短期内会继续遥遥领先其他国家，这归因于政府给予新能源汽车大力补贴，年轻一代希望购买更环保的车型，流动人口的增加，健全的充电网络。

国际能源署的报告显示，全球大约 60% 的公共慢速和快速充电桩位于中国。瑞银分析师上月在报告中称，随着中国汽车制造商不断推出具有竞争力的电动汽车车型，并开发出多元化系统，当前全球汽车行业格局正在被中国车企打破和颠覆。

全球 82% 的公共快速充电桩在中国

印度也在采取措施推进电动汽车行业的发展，但规模与中国不在一个等级上。2015 年，印度推出了《更快推进电动、混动汽车制造与应用发展计划》(FAME)，承诺投入 90 亿卢比 (约合 1.23 亿美元)补贴从电动三轮车到公共汽车在内的新能源车型。印度在 2019 年推出了规模更大的第二版 FAME 计划，投入 1000 亿卢比来鼓励电动汽车购买，建造充电基础设施。

印度还将电动汽车的商品和服务税从 12% 降低到 5%，2019 年 8 月生效，远低于对其他机动汽车征收的高达 28% 的税率。印度对燃油车征收的高税率招致了丰田汽车等公司的批评。

但是和中国相比，印度的投入差距明显。单是在 2020 年，中国国家电网就承诺在充电站建设上投资 27 亿元 (人民币，下同，约合 4.16 亿美元)。而且，中国南方电网已表示计划在四年内对充电基础设施投资 251 亿元。在此之前的几年里，中国已经对消费级电动汽车的购买提供了大力补贴以开拓电动汽车市场。

印度人难负担起特斯拉汽车

成本也是一大绊脚石。彭博新能源财经驻新加坡分析师阿伦 · 汤姆 · 亚伯拉罕 (Allen Tom Abraham)指出，对于准特斯拉顾客来说，印度的 FAME 计划对于降低特斯拉汽车的售价并未起到太大帮助，因为符合补贴资格的电动汽车售价上限为 150 万卢比，而特斯拉汽车的售价高出了这一上限，无法享受补贴。

中国制造的入门级特斯拉 Model 3 的起售价为 26.574 万元 (约合 4.096 万美元)，续航里程接近 600 公里的国产版 Model Y 售价 33.99 万元。再加上出口费用，特斯拉汽车在印度的零售价将超出大多数车主的承受范围。

国产 Model Y 起售价 34 万元

在印度销售的所有汽车中，大约 75% 的售价在 1 万美元及以下区间，大约为中国汽车平均售价的一半，只有美国汽车平均售价的 25%。亚伯拉罕称，这意味着，即便是特斯拉最便宜的车型很可能只会吸引大约 1% 的印度车主。“他们在印度这样的市场能够期待的销量真的，真的很小。”他表示。

潜在增长市场

不过，印度电动汽车正在成长。印度能源、环境与水资源理事会 (CEEW)能源金融中心的研究显示，接下来的这个十年，印度电动汽车市场价值将达到接近 2060 亿美元。但是要想实现这一目标，印度需要在 2030 年前投资逾 1800 亿美元。

在印度如此大的市场，即便是一款市场占有率不高的产品对于特斯拉来说都是有价值的，尤其是考虑到特斯拉在富裕、环保意识强烈的印度人群拥有很高的品牌知名度。

“太阳能和电动汽车方面的教育是必要的，”德里大学学生乔杜里表示，“我们必须对人们开展可持续能源教育，需要告诉人们这会对他们的生活产生积极影响。”

德勤印度公司合伙人兼汽车业务负责人拉杰夫 · 辛格 (Rajeev Singh)表示，特斯拉在印度已经是一个知名品牌。“从品牌角度来说，印度具有吸引力。印度豪华车市场也有望在接下来 5 年至 7 年时间增长大约 15%，约为整体市场增速的两倍。”德勤预计。

尽管尚不清楚马斯克对于有朝一日在印度生产汽车的思考有多认真，但是印度政府正试图吸引知名制造商，特斯拉将成为终极目标，就像中国吸引特斯拉一样。

知情人士在去年 9 月份称，印度总理的政府计划提供大约 1.7 万亿卢比的激励计划，吸引全球企业在印度建立制造工厂。印度在这方面已经取得了一些成功。包括三星电子、富士康以及纬创资通在内的大约 24 家公司已经承诺在印度建造手机工厂。

不过，特斯拉汽车在印度的销售很可能会采取进口模式，至少一开始是这样。即便是巴哈特这样的特斯拉发烧友也坦言面对现实挑战。“在特斯拉建造本地组装厂之前，它将是一款小众产品。”他说。