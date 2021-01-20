汽车芯片为什么不够用了：供需计算严重脱节

从印度到美国，全世界的汽车制造商都面临着一个严峻的问题——无法继续生产汽车。这并不是说没人想要汽车，而是芯片供应短缺，这让汽车制造商们措手不及。

为什么供需双方会落得如此下场？主要原因在于整个汽车行业和芯片制造商的供需计算严重脱节。

过去两周，世界各地的汽车制造商都在抱怨芯片短缺问题。德国大众汽车公司旗下的奥迪首席执行官马库斯 · 杜斯曼（Markus Duesmann）在接受采访时表示，由于汽车芯片方面存在的大量缺口，奥迪将推迟部分高端车型的生产。该公司已暂时解雇 1 万多名工人，并开始控制产能。

去年以来，汽车行业饱受疫情打击，不少工厂因隔离措施被关闭。而芯片短缺问题的出现对整个汽车行业又是 “当头一棒”。同时，各国监管部门陆续出台更多法规，推动汽车行业向环保和未来技术的方向发展，全球汽车市场苦苦挣扎。

而各大公司的供需计算似乎出现了偏差，他们均认为传统汽车生产几乎要停止，而新时代汽车即将诞生。

但是事实上，要说传统汽车将会灭亡的论断还为时过早。汽车行业正在进行的技术升级也是如此。汽车需求的确处于下降和增速放缓阶段，但全球保持 “汽车需求峰值”已经有一段时间，最近几年的全球汽车年销量一直维持在 7000 万至 8000 万辆之间。2020 年这一数字下降了 15%，减至 6680 万，但预期中的新型汽车冲击并不像宣传的那么严重。

近年来，数十亿美元投资涌入电动汽车、氢燃料汽车以及自动驾驶系统领域总会让人们以为全球已经步入一个驾驶的新时代。但事实却是，电动汽车和自动驾驶汽车仍然只占全球总销量的 4% 左右。

错误的预期判断意味着，各个公司实际上过早搁置了对普通汽车芯片的投资。这些芯片恰恰是汽车实现牵引力控制、刹车和打开车窗等必要功能所必需的组件。与此同时，芯片制造商生产的芯片数量不足，并将资金投向了利润率更高的业务。结果之一是，整个汽车芯片领域明显处于供需失衡的状态。

我们可以再考虑下目前一辆汽车所使用的芯片数量和类型。芯片需求不仅与生产汽车的具体数量有关，还与每辆汽车需要多少芯片有关。在一辆新的燃油车中，电子零部件占总成本的 40%，高于 2000 年的 18%，而且这一比例还将继续上升。这在汽车行业是一个普遍现象，而不仅仅是针对高端车型。虽然印度的许多汽车没有那么先进，价格也不高，但印度当地的汽车制造商协也在抱怨汽车芯片短缺问题。

所以说，不管全球汽车需求多少，汽车芯片总存在需求。德勤在 2019 年 4 月发布的一份报告称，预计汽车电子器件将成为芯片行业增长最快的市场，到 2022 年将占到总营收的 12% 左右。2022 年将是一个关键年份，因为许多汽车制造商为满足温室气体排放规定而积累的信用将在 2021 年年底到期。普华永道的一份报告显示，将需要更多符合标准的汽车，而电动汽车和混合动力汽车所使用的芯片数量是传统车型的两倍。

在芯片供应方面，行业更关心的是能否与技术发展保持同步。2019 年 10 月，三星电子和 SK 海力士等公司在某些类型的芯片上面临潜在的生产过剩问题。一年前，全球最大的代工芯片制造商台积电曾对 28 纳米制程芯片的供应过剩表示担忧。当时这种产品是为了满足高端汽车的需求，但很多其他客户则转向更先进的芯片产品。

芯片短缺还有一部分原因是短期内没有可用的替代品。客户通常会提前 8 至 10 周向芯片制造商下订单，但自疫情爆发以来，交货时间被拉长了。以一些汽车制造商为例，为了压低制造业务的成本，自己手头的芯片库存供应不会超过几周时间。此外由于设备短缺，生产适合大规模使用的汽车芯片的相关晶圆厂产能有限。

再者，从研发到获得认证，芯片制造商的产品周期相当漫长。要跟上汽车市场的变化并与之保持一致也非常困难。疫情并没有让这一切变得更容易。似乎所有的参与者都不同步。供需平衡是个非常微妙的问题。但是，即便消费电子产品正在吞噬芯片供应，人们对视频游戏和个人电脑的需求不断增加，芯片制造商也不应该忽视生产汽车芯片。