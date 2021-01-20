央视：芯片缺货涨价潮持续，芯片制造企业成倍抢购晶圆

IT之家1月20日消息 今日，据央视财经报道，进入 2021 年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。

据一位企业负责人表示，在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

目前晶圆厂的产能主要分为 6 英寸、8 英寸和 12 英寸，一般情况下 8 英寸和 12 英寸的应用量最大。然而在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增，这些大多需要用到 8 英寸晶圆。需求激增导致了市场上的 8 英寸晶圆产能持续紧张。

IT之家了解到，1 月 19 日，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在访谈时表示，全球汽车芯片 30% 的市场在中国，汽车芯片不会成为下一个手机芯片。中汽协 1 月 13 日公布的《2020 年汽车工业经济运行情况》显示，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

业内人士称，由于人们居家办公，市场对智能手机和电脑所使用芯片的需求增加，半导体芯片公司于是纷纷将生产重心转向了消费电子产品领域。当汽车制造商陆续开始恢复生产后，半导体芯片却无法保障充足的供应。