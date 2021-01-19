爆料：2999 元 的 Redmi K40 Pro 搭载骁龙 888，K40 搭载未发布次旗舰芯片

IT之家1月19日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日爆料称，Redmi 下个月的发布会上至少将推出两款 K40 系列新机，包括定价 2999 元的 Redmi K40 Pro 和定价未曝光的 Redmi K40；前者已确定将搭载高通最新的骁龙 888 芯片，而基础版的 K40 则将搭载一颗未发布的次旗舰芯片，是否首发未知。

Redmi 产品总监王腾也曾表示，Redmi k40 系列将不止提供一个骁龙 888 版本

值得一提的是，该博主此前爆料称，Redmi K40 系列除骁龙 888 版本外，还将提供联发科 MT689x 芯片的版本，不排除该版本即为基础版 K40 的可能。

结合此前联发科新品爆料，天玑 1200 芯片以及天玑 1100 芯片都将在今年第一季度发布，合理推测有一定可能就是 1 月 20 日。

根据此前爆料内容，天玑 1200 将成为首颗 6nm 高性能芯片，其官方数据理论性能可以达到普通骁龙 865 的性能水准，原生支持 160Hz + 刷新率，支持双 SA 5G 组网，ISP 支持最高 200MP± 的镜头。

IT之家曾报道，目前一颗型号为 mt6893 的芯片已经出现在了 GeekBench 数据库中，单核跑分为 886 分，多核跑分 2948 分，作为对比，搭载骁龙 865 的一加 8 在 GeekBench 同平台单核跑分为 886 分，多核跑分为 3104 分。

此外，@数码闲聊站 此前也转发了该芯片工程机的 GeekBench 基准测试跑分图，附言“ Redmi 蓄势待发”，不排除 mt6893 芯片即为上述 K40 所采用芯片的可能。

另外一颗中高端芯片天玑 1100 则是天玑 1200（mt6893）降频降外围版，主频略低，支持 UFS 3.1 和 LPDDR4x，支持 FHD+144Hz，ISP 最高支持 108MP± 镜头。

最后，卢伟冰昨日还放出了一张 K40 系列机型的续航图，表现较为夸张。不排除即为普通版 K40 的可能。

▲ Redmi K30 Pro