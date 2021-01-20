腾讯高管谈云游戏：今年尝试做一个真正原生的云游戏场景

IT之家1月20日消息 根据腾讯官方的消息，近期，腾讯公司高级副总裁马晓轶谈了有关游戏的想法。关于云游戏，马晓轶表示，再过五年来看云游戏一定会成为非常重要的游戏形式，特别是原生的云游戏。

马晓轶表示，今年给团队一笔预算，尝试做一个真正原生的云游戏场景，因为云游戏可以把更多的显卡计算能力合并在一起，渲染出更真实的世界，这远超单台电脑可以达到的水准。

马晓轶还表示，云游戏可能远比现在的游戏做得更重度，需要调用的资源是完全不一样的。比如现在每个人的游戏场景都是用自己的显卡来渲染的，那每个人、每个场景的上限就是单台设备计算能力的上限。将这些计算能力集成起来，可以做出更真实的世界，通过串联的技术、镜头的切换，等于是每个人把自己设备的计算能力翻了一千倍，所以我觉得这是非常大的想象空间。

IT之家曾报道，去年底，腾讯 START 云游戏携手 TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小 Biu 等几大电视厂商，为游戏玩家带来了电视云游戏。

腾讯游戏表示，玩家只需要连接游戏手柄，即可在 START 认证的智能电视上体验正版授权的单主机游戏，包括《古剑奇谭三》、《拳皇 14》、《侍魂 晓》、《波西亚时光》、《只只大冒险》、《不思议的皇冠》、《彩虹坠入》、《轩辕剑外传：穹之扉》、《NBA2K ONLINE 2》等。