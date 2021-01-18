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腾讯微信上线十年总结（图文），官方暗示开屏地球启动页会换新

2021/1/18 12:23:43 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 1 月 18 日消息 2011 年微信正式上线，今天微信官方号 “微信派”总结了微信十年走过的历程。你还记得微信 “最初的面孔”么，微信 iPhone1.0 版本上线一刻，从此开启微信 10 年起点。

官方盘点：

  • 2011 年，微信正式上线。 iPhone 1.0 版本首发布。

  • 2012 年，微信朋友圈上线，上线仅 433 天，微信用户数量突破一亿；

  • 2013 年，散落在信息流中的微信订阅号首次 “被折叠”。微信 5.0 版本开机页面 “飞机大战”引发全民打飞机；

  • 2014 年，微信支付上线，微信年度盛会微信公开课 PRO 第一次在北京举行；

  • 2015 年，微信群视频聊天上线。微信春晚 “摇一摇”发放 5 亿现金红包，微信红包从此成为春节 “固定节目”；

  • 2016 年，聊天记录可以按日期查找了。这一年年底的微信公开课 PRO 上小程序被宣布即将到来；

  • 2017 年 ，1 月 9 日小程序正式上线。在微信里，下拉动作有了新意义；

  • 2018 年，微信 7.0 UI 大改版，从此有了 “新面孔”。微信小游戏上线，春节期间全民开启 “跳一跳”；

  • 2019 年，微信浮窗功能上线，未完成的更容易找回。1 月 9 日，微信之夜 4 小时拖堂演讲，总结微信 8 年时光；

  • 2020 年，微信视频号上线，是属于每个人自我表达的动态名片。疫情牵动着每一个人的心，感动、震撼、爱心、鼓励…，在公众号 / 小程序 / 微信群里不断传递下去。

  • 2021 年，微信十年，因你而美。未来十年，未完待续 ......

另外在具留言区网友提问，微信官方回复暗示：今年微信启动页面会换新。

2017 年 9 月，中国新一代静止轨道气象卫星风云四号正式交付用户投入使用，9 月 25 日晚上 19 点，腾讯微信启动页首次变脸，由之前的美国卫星拍摄的 “蓝色弹珠”替换成由 “风云四号”拍摄的地球图景。不过后面微信又将地球启动页换了回去。

IT之家获悉，微信启动页中选用的照片素材是 NASA 在全世界范围公开的第一张完整的地球照片，名为“蓝色弹珠”，这是人类第一次从太空中看到地球的全貌。画面中所显示的是非洲大陆。

关于选用这张照片作为素材的原因，微信团队此前透露称：“非洲大陆是人类文明的起源地，我们将非洲上空的云图作为启动页的背景图，也希望将‘起源’之意赋予启动页面。因为人类的出现，才有了沟通的存在和意义。”

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关键词：微信腾讯

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