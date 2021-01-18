腾讯微信上线十年总结（图文），官方暗示开屏地球启动页会换新

IT之家 1 月 18 日消息 2011 年微信正式上线，今天微信官方号 “微信派”总结了微信十年走过的历程。你还记得微信 “最初的面孔”么，微信 iPhone1.0 版本上线一刻，从此开启微信 10 年起点。

官方盘点：

2011 年，微信正式上线。 iPhone 1.0 版本首发布。

2012 年，微信朋友圈上线，上线仅 433 天，微信用户数量突破一亿；

2013 年，散落在信息流中的微信订阅号首次 “被折叠”。微信 5.0 版本开机页面 “飞机大战”引发全民打飞机；

2014 年，微信支付上线，微信年度盛会微信公开课 PRO 第一次在北京举行；

2015 年，微信群视频聊天上线。微信春晚 “摇一摇”发放 5 亿现金红包，微信红包从此成为春节 “固定节目”；

2016 年，聊天记录可以按日期查找了。这一年年底的微信公开课 PRO 上小程序被宣布即将到来；

2017 年 ，1 月 9 日小程序正式上线。在微信里，下拉动作有了新意义；

2018 年，微信 7.0 UI 大改版，从此有了 “新面孔”。微信小游戏上线，春节期间全民开启 “跳一跳”；

2019 年，微信浮窗功能上线，未完成的更容易找回。1 月 9 日，微信之夜 4 小时拖堂演讲，总结微信 8 年时光；

2020 年，微信视频号上线，是属于每个人自我表达的动态名片。疫情牵动着每一个人的心，感动、震撼、爱心、鼓励…，在公众号 / 小程序 / 微信群里不断传递下去。

2021 年，微信十年，因你而美。未来十年，未完待续 ......

另外在具留言区网友提问，微信官方回复暗示：今年微信启动页面会换新。

2017 年 9 月，中国新一代静止轨道气象卫星风云四号正式交付用户投入使用，9 月 25 日晚上 19 点，腾讯微信启动页首次变脸，由之前的美国卫星拍摄的 “蓝色弹珠”替换成由 “风云四号”拍摄的地球图景。不过后面微信又将地球启动页换了回去。

IT之家获悉，微信启动页中选用的照片素材是 NASA 在全世界范围公开的第一张完整的地球照片，名为“蓝色弹珠”，这是人类第一次从太空中看到地球的全貌。画面中所显示的是非洲大陆。

关于选用这张照片作为素材的原因，微信团队此前透露称：“非洲大陆是人类文明的起源地，我们将非洲上空的云图作为启动页的背景图，也希望将‘起源’之意赋予启动页面。因为人类的出现，才有了沟通的存在和意义。”