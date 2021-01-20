普华永道：美国 5G 网络覆盖 75% 人口，5G 手机普及率滞后

北京时间 1 月 20 日下午消息 普华永道（PwC）的数据显示，美国移动运营商已经为该国 75% 的人口提供了 5G 信号覆盖，并成功说服了 8% 的智能手机用户购买兼容终端。

未来 6 个月，预计 5G 覆盖范围将扩大至 80% 的美国人口，12% 的无线用户将拥有兼容 5G 的终端。

“我们将可用性视为推动 5G 普及的最低门槛。”普华永道咨询部门 Strategy&顾问丹 · 海斯（Dan Hays）表示，“尽管 5G 可用性当然仍有些不均衡，并且 5G 网络的性能也仍然不均衡，但随着中频频谱在接下来几个月中被更多地部署，我们期待情况会有所改善。”

“在未来 3 年左右的时间里，5G 智能手机的普及步伐可能会很缓慢，但变得更加清晰的 5G 终端的好处和用例将加速这一过程。”他说。

对 5G 体验的早期评估，“反映出在价值主张和客户体验方面存在一些重大的不确定性，我们听到很多报道说人们甚至关闭了新智能手机的 5G 功能”，海斯补充道。

5G 在美国的部署速度快过上几代蜂窝技术，这种加速是由市场整合以及 5G 引入了更广泛或进步的手段这一事实所推动的。

尽管如此，5G 性能的不平等对美国运营商来说仍是一个令人困扰的问题，并且在未来几年内三大中的任何一家都不太可能克服这一挑战。

“将网速差异归咎于 5G 技术实际上是不公平的。用户体验到的网速差异，实际上更多地是由频谱可用性和每家运营商在每个区域拥有的频谱组合驱动的，而不是 5G 技术。”海斯说，“在我们看来，教育最终用户他们的体验可以和应该是怎样的，是无线行业的一个巨大挑战。不幸的是，市场营销仍略超前于用户体验。”

他表示，消费者通常不会原谅新技术带来的负面体验，运营商将面临一场艰苦的战斗，尤其是那些由于性能不佳或电池消耗而在他们的设备上禁用 5G 的用户。

另一方面，对企业园区和其他可能从更多管控中受益的设施来说，对 5G 仍有很浓厚的兴趣。

5G 最不受关注的领域是底层技术、无线接入网设备和驱动它的软件：“总的来说，设备的可用性和稳定性目前似乎并不是制约因素。”

这样一来，运营商的大部分负担都落在了实现自己的愿景和获取必要的频谱以实现 5G 承诺上。

“中频频谱祸福相依。它为移动运营商和最终用户提供了强大的性能，但部署中频频谱的挑战是需要大量的站点来获得有意义的覆盖。”不同频段中频频谱对站点数量的要求也存在巨大差异，大量使用中频频谱的站点的融资、选址和建设将是行业接下来面临的挑战，在城市和郊区的部署预计将最快。

海斯总结说，5G 发展势头强劲，建设正在如火如荼地进行，而消费者对 5G 终端的采用则相对滞后，但在未来 6 个月乃至更长时间内，所有这些领域都将取得更大进展。