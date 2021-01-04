中国联通：尚未收到纽证所下市通知，对其决定表示遗憾

1 月 4 日早间消息，中国联通今日发布公告称，本公司尚未收到纽约证交所就上述将本公司美国存托证券下市之决定之任何通知。本公司对纽约证交所的决定和行动表示遗憾。

公告称，中国联通估计纽约证交所的有关决定和行动将对本公司的普通股和美国存托证券的交易价格及交投量产生影响。本公司将继续密切关注相关事项进展，并研究考虑采取适当的措施，以保护本公司的合法权益。

稍早前，中国移动也发布公告称，注意到纽约证交所监管部门职员已决定对包括本公司之美国存托股票在内的三家发行人之证券启动下市程序，中国移动尚未收到纽约证交所就上述将本公司美国存托股票下市之决定之通知。

中国联通的公告表示，其注意到，纽约证券交易所有限责任公司于 2020 年 12 月 31 日（美国东部标准时间）宣布，纽约证交所监管部门职员已决定对包括本公司之美国存托证券在内的三家发行人之证券启动下市程序，依据是本公司因该行政命令而根据纽约证交所上市公司手册第 802.01D 条不再适合上市。

该行政命令于 2021 年 1 月 11 日上午 9：30（美国东部标准时间）开始禁止任何美国人士对包括本公司的最终控股公司中国联合网络通信集团有限公司在内之相关公司的公开交易证券、该等证券的任何衍生证券或旨在为该等证券提供投资机会的证券进行任何交易。

纽约证交所将于 2021 年 1 月 7 日上午 4：00（美国东部标准时间）暂停美国存托证券的买卖，或倘若存管信托及结算公司（DTCC）确认将就 2021 年 1 月 7 日及 1 月 8 日之交易日执行的交易进行结算，则纽约证交所将于 2021 年 1 月 11 日上午 4：00（美国东部标准时间）暂停美国存托证券的买卖。纽约证交所将向美国证券交易委员会提出申请，于完成所有适用程序后把美国存托证券下市。

公告称，于本公告发布之时，本公司尚未收到纽约证交所就上述将本公司美国存托证券下市之决定之任何通知。

中国联通在公告中表示，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已发行普通股股份总数为 30,598,124,345 股。本公司目前已发行美国存托证券约 3,300 万份，每份代表 10 股普通股股份，已发行美国存托证券所代表普通股股数占本公司已发行普通股股份总数约 1%，或相当于非由本公司控股股东所控制的已发行普通股股份总数约 5%。

于 2020 年本公司的美国存托证券的日均成交量占本公司股票在香港联合交易所有限公司及纽约证交所的总日均成交量约 9%。纽约梅隆银行为本公司的美国存托证券代理机构。美国存托证券持有人可以根据存托协议的条款和条件，将其持有的美国存托证券交还给纽约梅隆银行以换取本公司的普通股，交还的每份美国存托证券可换取本公司的 10 股普通股。本公司的普通股可在香港联合交易所有限公司进行交易。

中国联通表示，本公司对纽约证交所上述决定和行动表示遗憾。本公司估计纽约证交所的有关决定和行动将对本公司的普通股和美国存托证券的交易价格及交投量产生影响。本公司将继续密切关注相关事项进展，并研究考虑采取适当的措施，以保护本公司的合法权益。未来本公司将按照香港联合交易所有限公司证券上市规则及适用法律适时发布进一步的公告。

纽约证券交易所 12 月 31 日宣布，为遵守美国政府禁止美国人投资 “有军方背景的中国企业”的行政命令，将对中国联通（香港）、中国移动、和中国电信三家中国公司进行退市处理。