2020 年全球半导体研发支出创历史：英特尔稳居第一，三星砸钱死磕台积电

1 月 20 日消息，根据权威半导体市场研究公司 IC Insights 最新发布的《The McClean Report》报告，2020 年全球半导体公司的研发支出预计同比增长 5%，达到创纪录的 684 亿美元，并预计到 2025 年将增至 893 亿美元。

研发支出排名全球前十的半导体公司，研发费用总计增加了 11%，达到 435 亿美元，占整个行业的 64%。

其中，英特尔以接近 1/5 的占比稳居第一，三星、博通分居第二、三名，台积电、联发科两家台企均上榜，AMD 也首次进入研发前十。

一、半导体行业收入逆疫情增长，未来五年研发投入预计持续走高

世界经济在 2020 年饱受新冠病毒的冲击，这一年尽管全球半导体行业总收入出人意料地增长了 8%，但半导体公司还是比较谨慎地限制了研发支出的增长。



2020 年，半导体研发支出占全球半导体总营收的比例降至 14.2%，而 2019 年为 14.6%，当时研发支出下降 1%，半导体总收入下降 12%。

下图描绘了过去 20 年半导体研发支出水平和产销比，以及 IC Insights 对半导体产业未来 5 年研发支出的预测。

从图片可以看出，尽管在 2002 年和 2009 年因为全球经济低迷，半导体产业研发支出有所下降，但是研发支出的总体趋势是在波动上涨。

除 2000 年、2010 年、2017 年、2018 年和 2020 年外，全球半导体研发占比在过去 20 年的所有年份都超过了 14.6% 的 40 年历史平均水平。

在这五年里，整体研发与销售比率的下降更多地是由于半导体产业总收入增长的强劲，而非半导体供应商研发支出的疲软。

尽管由于全球经济持续的不确定性和芯片行业历史性的收购浪潮影响，产业研发支出增长率在过去 10 年的时间里有所放缓，但是 2020 年全球半导体公司的研发支出预计同比增长 5%，达到了创纪录的 684 亿美元。

报告预计全球半导体公司的研发支出将在 2021 年增长 4%，达到 714 亿美元。从 2021 年到 2025 年，半导体公司的研发支出预计将以 5.8% 的复合年增长率增长至 893 亿美元。

二、英特尔研发费用连年下降，台积电三星加大研发费用竞争先进制程

《The McClean Report》显示，2020 年研发支出最高的 10 家公司为英特尔、三星、博通、高通、英伟达、台积电、联发科、美光、SK 海力士和 AMD。这十家研发支出最高的公司的研发费用增加了 11%，达到 435 亿美元，占整个半导体行业的 64%。

在 2020 年研发排名前十的公司中，英伟达（上升了 1 位到第 5 位）、联发科（上升了 2 位到第 7 位）和 AMD（从 2019 年的第 11 位上升至第 10 位）三家研发排名上升。IC Insights 的报告称，2020 年，前十名企业的研发 / 销售投资比为 14.5%，而 2019 年为 15.0%。

英特尔在 2020 年的研发支出继续超过其他所有半导体供应商，约为 129 亿美元，占行业总研发支出的 19%。

然而，因为成本削减、提高效率以及一些产品类别的淘汰，导致英特尔的研发支出在 2019 年下降 1%（占行业总研发支出的 22%）后，在 2020 年同比下降 4%，下降幅度是 20 世纪 90 年代中期以来最大的。

这是自 2008-2009 以来，英特尔研发支出首次连续年度研发支出下降。

排在第二位的三星在 2020 年的研发支出增长了 19%，达到 56 亿美元。部分原因是三星为了和台积电竞争先进制程工艺，所以加大了相应的研发费用。

台积电的研发支出在 2020 年增长了 24%，达到近 37 亿美元。

结语：半导体行业发展良好，台积电三星开展军备竞赛

尽管 2020 年全球经济在新冠疫情的冲击下遭受重创，但半导体行业仍增长了 8%。这说明了整个行业的发展情况良好，也将鼓舞各家半导体公司加大研发投入。

目前行业头部公司的主导地位仍不可撼动，十家研发支出最高的公司的研发费用占整个半导体行业的 64%。

英特尔研发费用连年下降，但是在营收方面仍然强势。由于 AMD、苹果和英伟达都不具备英特尔的产能优势，所以英特尔的芯片业务收入将是这三家公司收入总和的两倍。

台积电与三星在先进制程工艺上的竞争仍将继续。目前台积电虽占据领先地位，但在三星高昂的研发投入下，这场竞争究竟鹿死谁手还无人可知。