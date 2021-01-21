技嘉发布 RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 薄款显卡，适用于 ITX 主机

IT之家1月21日消息 技嘉目前的 RTX 3060 Ti 显卡产品线又得到了扩充，目前包含 7 款产品。昨日技嘉发布了 RTX 3060 Ti GAMING OC PRO rev2.0 版，其厚度相比常规版缩减了许多，厚度不超过两个 PCI 插槽，为 2.0 slot 规格。此外显卡的长度也缩减至 281mm，更加适用于 ITX 机箱。

这款 2.0 版显卡尽管大幅缩减了厚度，但是其默认频率依旧不变，为 1770MHz（公版显卡为 1665MHz）。显卡供电采用 8pin+6pin 组合设计，官方建议使用 650W 电源。

技嘉 RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 2.0 版采用正反转刀刃风扇设计，叶片具备导流槽，可以提供更大的进风量。风扇采用纳米石墨烯润滑油，可以延长寿命。显卡散热器采用 5 根热管直触设计，背面开孔方便通风，提升散热能力。

IT之家获悉，这款产品与标准版一样，侧面 Logo 具备 RGB 灯光、双 BIOS 切换开关。为了保障稳定的超频性能，显卡采用数字供电设计，降低 MOSFET 工作温度，提供过温保护和负载平衡功能。此外还配备长寿命固态电容、合金电感、低电阻晶体管，保障使用寿命。

RTX 3060Ti 显卡具备 4864 个流处理器、8GB GDDR6 显存，位宽 256bit。显卡支持 PCI-E 4.0 X16 接口，输出接口包含 DisplayPort 1.4a *2、HDMI 2.1 *2。