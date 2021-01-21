华为内部人士：预留了麒麟 9000 芯片，还会推 P50、Mate 50 手机

IT之家1月21日消息 据腾讯深网报道，华为内部人士称，华为目前将业务重心转移到了手机之外的其他品类，华为消费者业务中国区正在牵动商家和渠道做五大产业转型，五大产业是指 PC&平板产业、HD 产业、穿戴&音频产业、智选 IOT 产业和手机产业。

IT之家获悉，该人士表示，华为对手机业务的策略基本上是，用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期，华为没有停止对 P 系列和 Mate 系列的研发，P50、Mate 50 等后续机型还会发布。

“800 万片麒麟 9000，如果是放在 P40 上早卖完了，我们预留了相当一部分给后续的 P50 和 Mate 50。”

IT之家获悉，根据爆料，华为 P50 系列普通版将采用 90Hz 刷新率 , 高配版均为 120Hz 刷新率，计划搭载麒麟 9000 与 9000e 芯片，预计为顶置中央微打孔设计。此外，该系列机型屏幕素质很好，依然将采用后置徕卡电影摄像 , 影像系统主要方面与华为 Mate40 类似 , 但是双目变焦倍数提升到了 200 倍。

华为 P50 系列机型预计普通版依然是 66W 有线快充 + 50W 无线快充 , 但是华为内部开会时有在考虑 135W 快充 , 不过最终考虑到电池密度耐用程度问题尚未决定。

爆料人士称该机暂时不会搭载鸿蒙 OS 2.0 系统 , 也就是说依然是 EMUI 11 系统。

其他方面，该系列机型将支持隔空按压、截图、接打电话、划动等特性；采用 4 环绕扬声器设，升级了振动马达；网上传播的渲染图是假的，除基础版本都是前后双曲面屏设计；虽然配色不少 , 但没有素皮版本；机身要比 Mate 40 更轻薄；发布会依然将由余承东主持 , 规模不亚于 Mate 40 系列发布会。