爆料：首款鸿蒙 OS 手机可能不是华为 P50

IT之家 1 月 1 日消息 我们已经正式进入 2021 年，今年华为将推出一批新的智能设备，包括首款预装 HarmonyOS（鸿蒙 OS）的手机。现在，有消息称，首款搭载 HarmonyOS 的手机可能并不是大家预料的华为 P50。

根据微博爆料人 @鹏鹏君驾到 的消息，搭载 HarmonyOS 的华为智能手机即将推出，但可能不是华为 P50，而且会以独特的方式销售给消费者。这款产品即将进入最后的生产阶段，发布后，这款手机将通过华为线下门店等多种销售渠道进行销售。该爆料人还表示，这款手机的功能值得期待。

此前有报道显示，华为将在接近 2021 年第一季度的某一天推出华为 P50，作为首款预装 HarmonyOS 2.0 操作系统的华为设备。

为了完成开发，华为已经在 2020 年 12 月中旬面向开发者推出 HarmonyOS 2.0 移动测试版。同时，该公司还在开启了华为 P40、Mate 30 和 MatePad Pro 设备的 HarmonyOS 2.0 移动测试版招募，随后进行推广。

IT之家了解到，目前，华为将 HarmonyOS 2.0 的测试范围限定在中国，预计首款 HarmonyOS 智能手机最初将面向中国消费者，可能需要一段时间才能进入全球市场。