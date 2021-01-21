IFI 全球专利 250 强榜单：华为、京东方、联想包揽国内前三

1 月 21 日消息，专利数据库提供商 IFI Claims 发布（截至 2021 年 1 月）全球 250 个最大专利持有者，中国大陆地区共有 8 家企业和机构上榜。其中，华为、京东方、联想，位列国内企业前三，排在全球的前 100 强。

IFI250 这一分析计算了包括子公司在内的世界上最大的有效专利持有者，其中华为（24 位）——17112 件，京东方（57 位）——9373 件，联想集团（82 位）——6648 件，TCL（91 位）——5823 件，中兴（107 位）——4878 件，清华大学（215 位）——2318 件，腾讯（218 位）——2311 件，海尔智家（235 位）——2028 件。

IFI250 榜单既关注实际拥有专利的公司，也汇总了母公司内部的子公司专利持有量。因此三星以 80577 个有效专利系列，两倍于 IBM 的 38541 个，位居总榜单榜首。

其他公司方面，佳能以 36161 件专利位列第三，微软和博世公司分列第四名和第五名。前十名的公司还包括松下、LG、GE、英特尔和西门子。其他一些著名的公司中，高通第 15 名，诺基亚第 18 名，苹果第 20 名。