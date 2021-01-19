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华为 MateBook 13/14/X Pro 2021 明天开卖：5499 元起

2021/1/19 18:23:44 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家1月19日消息 日前，华为发布 MateBook 13、MateBook 14、MateBook X Pro 2021 款，更新至11代酷睿配置，可选 MX 450。1月20日零点，这三款机型将正式开卖

价格方面，MateBook X Pro 2021 款售价 8999 元；MateBook 13 2021 款起售价 5499 元；MateBook 14 2021 款起售价 5899 元。

IT之家了解到，华为 MateBook X Pro 2021 款采用轻薄金属机身，搭配全新触控板，支持华为分享，拥有 4 倍感应面积与 1.8 倍感应距离。

屏幕方面，MateBook X Pro 2021 采用 3K 分辨率 13.9 英寸全面屏，拥有 3:2 屏幕比例与 91% 屏占比，支持 100% sRGB（典型值）广色域。此外，MateBook X Pro 2021 采用边缘式麦克风设计，搭配高低音分频四扬声器，支持华为应用市场与快应用打开即用。

华为 MateBook 13/14 2021 款采用 2K 触控全面屏。配置方面，华为 MateBook 13 2021 款搭载英特尔 11 代酷睿处理器，最高可选 i7-1165G7，显卡可选核显和英伟达 MX 450 独显，配备了 16GB DDR4-3200 内存，支持 Wi-Fi 6。

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关键词：华为MateBook

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