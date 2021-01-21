法制日报：弹窗广告成本低廉，PC 端每条低至 1 分钱

IT之家1月21日消息 据《法制日报》今日消息，目前人们不论在 PC 还是移动端，均会遇到各种弹窗广告，成本低至 1 分钱一条。《法制日报》记者采访发现，弹窗广告已经形成了一条完整的利益产业链。

IT之家获悉，资源下载网站、在线视频网站等是弹窗广告的重灾区，部分弹窗广告存在色情诱导、非法在线赌博、暴力甚至诱导自杀等违法信息。弹窗广告的关闭按钮往往非常小，让用户难以点击；有的甚至没有关闭按钮，或者设有多个 “虚假”关闭按钮。还有一些广告，即使用户点击 “对此类广告无兴趣”、“一周内不推送”，此后仍会频频弹出。

弹窗广告的类型包含有开屏广告、通栏广告、弹窗广告、按钮广告、浮动广告、暂停页面广告等多种形式。一些在线视频网站的会员服务宣称有 “免广告”特权，但有 IT 之家网友表示，即使付费充会员后也无法避免弹出广告。

《法制日报》记者通过暗访弹窗广告服务商发现，PC 端弹窗广告低至 1 分钱一条，移动端弹窗广告低至 2 分钱每条。最值得注意的是，服务提供商后台可根据客户需求，自定义年龄、行业、性别以及投放地区时间等要素，定制广告接受群体画像。《法制日报》表示，这种手机并分析用户上网数据的行为是非法的。自 2016 年 9 月 1 日起施行的《互联网广告管理暂行办法》也明确规定，“不得以欺骗方式诱使用户点击广告内容”“未经允许，不得在用户发送的电子邮件中附加广告或者广告链接”。

IT之家了解到，上海市消费者权益保护委员会于 2020 年末发布《App 广告消费者权益保护评价报告（2020）》。通过对于 600 款 App 的分析发现，58% 的 App 含有广告，其中 69.7% 的广告没有关闭键。