vivo X60 Pro+ 相机规格公布：IMX598+GN1 双主摄，蔡司 T * 镀膜

IT之家 1 月 21 日消息 在今晚 vivo X60 Pro+ 发布会上，官方揭晓了这款旗舰手机的相机规格，IMX598+GN1 双主摄加持，还有知名的蔡司 T * 镀膜。

IT之家了解到，vivo X60 Pro + 采用了双主摄，上面是 4800 万像素的索尼 IMX598 微云台主摄，拥有 14mm 的等效焦距，提供 114 度的超广角视角，还有正负 3 度防抖功能。下方的主摄是 5000 万像素的三星 GN1，23mm 等效焦距，f/1.57 超大光圈。

官方表示，为了达成蔡司 T * 镀膜严苛的标准，vivo X60 Pro + 主摄采用复合多层镀膜 + 纳米晶体结构镀膜，每一枚镜片的正反两面均有镀膜覆盖，其中纳米晶体结构镀膜更是在手机中的首次应用。

在软件方面，vivo X60 Pro+黑光夜视2.0采用自研超高精度分段式暗光降噪模型，实现亮度分区噪声处理最高达0.01lux精度，再结合激光对焦器件，最终呈现更明亮、细节更清晰、色彩更丰富夜景照片；夜景视频的多尺度MEMC算法生成的稠密光流可准确分离运动时的前景和背景，同时结合多场景检测优化算法，让不易拍到的夜色变得更加清晰。

vivo X60 Pro+升级了全新的RAW域HDR，输入信息更丰富，影调更自然。