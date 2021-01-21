vivo X60 Pro+ 正式发布：骁龙 888 + 蔡司光学镜头，4998 元起

IT之家1月21日消息 今日晚间，vivo 召开新品发布会，正式发布了超大杯新机 vivo X60 Pro+。

IT之家了解到，vivo X60 Pro+ 搭载高通骁龙 888 芯片。后者采用 5nm 制程工艺，拥有 Cortex-X1 超级内核，其 Adreno 660 架构的 GPU 图形渲染速度提升 35%，能效提升 20%。

配置方面，vivo X60 Pro+ 搭载了增强版 LPDDR5 内存，理论速度达到 6400Mbps，搭配增强版 UFS 3.1 闪存，随机写入速度增强 14%。

此外，当屏幕的平均色彩偏离度 <5 时，色彩误差便难以察觉。据介绍，vivo X60 Pro + 屏幕采用逐片调教，平均ΔE≈0.506。

设计方面，vivo X60 Pro + 拥有深海蓝与经典橙两款配色，搭配高档素皮材质后盖。值得一提的是，该机相机部分采用两层阶梯式设计，搭配玻璃、金属不同材质，长宽比例和手机整体比例近乎一致。

相机方面， vivo X60 Pro + 采用双主摄，上面是 4800 万像素的索尼 IMX598 微云台主摄，拥有 14mm 的等效焦距，提供 114 度的超广角视角，还有正负 3 度防抖功能。下方的主摄是 5000 万像素的三星 GN1，23mm 等效焦距，f/1.57 超大光圈。

vivo 表示，为了达成蔡司 T * 镀膜标准，vivo X60 Pro + 主摄采用复合多层镀膜 + 纳米晶体结构镀膜，每一枚镜片的正反两面均有镀膜覆盖，其中纳米晶体结构镀膜更是在手机中的首次应用。

价格方面，vivo X60 Pro + 手机 8GB+128GB 售价 4998 元，12GB+256GB 售价 5998 元。